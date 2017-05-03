Ajax, Lyon'u perişan etti!

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile Fransa temsilcisi Lyon karşı karşıya geldi.

Amsterdam Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Ajax 4-1 kazandı ve Fransa'da oynanacak rövanş öncesi büyük bir avantajın sahibi oldu. Ajax'a galibiyeti getiren golleri; 25 ve 71'de Traore, 34'te Dolberg, 49'da Amin Younes kaydetti. Lyon tek golü ise 66. dakikada Mathieu Valbuena'dan geldi.