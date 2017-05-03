Ajax, Lyon'u perişan etti!
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında çeyrek finalde Beşiktaş'ı eleyen Lyon, Amsterdam Arena'da Ajax'ın konuğu oldu. Maç boyunca oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Ajax, Lyon'u 4-1'le geçerek rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile Fransa temsilcisi Lyon karşı karşıya geldi.
Amsterdam Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Ajax 4-1 kazandı ve Fransa'da oynanacak rövanş öncesi büyük bir avantajın sahibi oldu. Ajax'a galibiyeti getiren golleri; 25 ve 71'de Traore, 34'te Dolberg, 49'da Amin Younes kaydetti. Lyon tek golü ise 66. dakikada Mathieu Valbuena'dan geldi.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:05
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Toplam 1
Yorum
o zaman Bjk ve Fb ye fark atmış demek ki ronaldo tek başına
- ''Cengiz Ünder hediyemiz olsun''
Toplam 5
Yorum
Tr Abartılacak bir futbolcu değil.Fizik olarak gelişirse ve kendini iyi eğitirse iş yapabilir.Türkiye ne yetenekliler gördü.
- Emenike 8 maç ceza alabilir!
Toplam 4
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Tr Eğer ırkçılık yaptıysa bir daha Türkiye de top oynayamasın! 8 maç nedir ırkçılık için!
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