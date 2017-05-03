 Ajax, Lyon'u perişan etti! – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Ajax, Lyon'u perişan etti!

    Ajax, Lyon'u perişan etti!

    UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında çeyrek finalde Beşiktaş'ı eleyen Lyon, Amsterdam Arena'da Ajax'ın konuğu oldu. Maç boyunca oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Ajax, Lyon'u 4-1'le geçerek rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.

    UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile Fransa temsilcisi Lyon karşı karşıya geldi.

    Amsterdam Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Ajax 4-1 kazandı ve Fransa'da oynanacak rövanş öncesi büyük bir avantajın sahibi oldu. Ajax'a galibiyeti getiren golleri; 25 ve 71'de Traore, 34'te Dolberg, 49'da Amin Younes kaydetti. Lyon tek golü ise 66. dakikada Mathieu Valbuena'dan geldi.

    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:05
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