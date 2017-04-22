Avrupa Ligi eşleşmeleri de belli oldu
Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinin belli olmasının ardından Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri de belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kalan takımlar, dün oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu. Bugün yapılan kura çekiminde ise eşleşmeler belli oldu. Ajax, Lyon ile Celta Vigo da Manchester United ile eşleşti. İlk maçlar Hollanda ve İspanya'da oynanacak.
İsviçre'nin Nyon kentinde bugün UEFA Avrupa Ligi yarı final kura çekimi yapıldı. Kura çekimine Beşiktaş'ı penaltılar sonunda eleyen Lyon, Anderlecht'i geçen Manchester United, Schalke 04'ü geride bırakan Ajax ve Genk'i eleyen Celta Vigo katıldı.
Kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle oldu:
Ajax - O. Lyon
Celta Vigo - Manchester United
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçları 4 ve 11 Mayıs'ta, Avrupa Ligi'nin final maçı da 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.
İsviçre'nin Nyon kentinde bugün UEFA Avrupa Ligi yarı final kura çekimi yapıldı. Kura çekimine Beşiktaş'ı penaltılar sonunda eleyen Lyon, Anderlecht'i geçen Manchester United, Schalke 04'ü geride bırakan Ajax ve Genk'i eleyen Celta Vigo katıldı.
Kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle oldu:
Ajax - O. Lyon
Celta Vigo - Manchester United
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçları 4 ve 11 Mayıs'ta, Avrupa Ligi'nin final maçı da 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
Avrupa Ligi eşleşmeleri de belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.