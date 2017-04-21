 Yarı finalistler belli – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Yarı finalistler belli

    Yarı finalistler belli
    'nde M. United, Ajax, Celta Vigo ve Lyon yarı finale yükselen takımlar oldu. Anderlecht'i eleyen Manchester United, Schalke 04'ü saf dışı bırakan Ajax ve Genk'i eleyen Celta Vigo yarı finale yükseldiler. Son yarı finalist ise penaltı atışları sonunda Beşiktaş'ı yenen Lyon oldu.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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