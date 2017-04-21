 UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Talisca – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Talisca

    UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Talisca

    Beşiktaş'ın Fransız ekibi Olympique Lyon'u 2-1 yenmesine rağmen penaltılarla elendiği maçta 2 gole imza atan Brezilyalı futbolcu, çeyrek final rövanş maçlarının "en iyi oyuncusu" oldu.

    Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarının ardından haftanın "en iyi oyuncusu" seçildi.

    UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, Beşiktaş'ın konuk ettiği Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u 2-1 mağlup etmesine rağmen penaltı atışlarının ardından elendiği karşılaşmada takımının gollerini kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, oyların yüzde 53'ünü alarak çeyrek final rövanş maçlarının "en iyi oyuncusu" unvanına layık görüldü.

    Alman temsilcisi Schalke 04'ün Hollanda ekibi Ajax'ı 3-2 yenmesine rağmen elendiği maçta Alman temsilcisi adına iki asiste imza atan Bosna Hersekli defans oyuncusu Sead Kolasinac, yüzde 24 oyla ikinci sırada yer aldı.

    İngiltere temsilcisi Manchester United'ın Belçika ekibi Anderlecht'i uzatmalarda 2-1 yenerek üst tura çıktığı maçta 1 gol kaydeden İngiliz forvet Marcus Rashford ise oyların yüzde 19'unu alarak en iyi üçüncü oyuncu oldu.

    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:29
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