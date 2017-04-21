Talisca: Devamı seneye...
Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Talisca, “Avrupa’dan başımız dik ayrılıyoruz. Önümüzdeki sene bıraktığımız yerden devam edeceğiz” dedi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Vodafone Arena'da karşılaştığı Fransız ekibi Lyon'a penaltılarda 7-6 yenilerek turnuvadan elendi. Karşılaşmada iki gol atan Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca, maçtan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bizim için büyük maç oldu. Takım olarak iyi mücadele ettik. Tempomuzu ve kalitemizi kabul ettirdik. 120 dakika taraftarımızın desteğinden dolayı teşekkür ederim. Bizim için iyi bir Avrupa yılı oldu. Kendimizi kabul ettirdik. İsmimizi duyurduk. Lige döneceğiz" şeklinde konuştu.
"ÜZERİMİZDE İYİ MÜCADELENİN GURURU VAR"
Vodafone Arena'da iyi bir atmosfer olduğunu belirten Talisca, "İyi mücadele ettik. Bunun gururu var üzerimizde. Avrupa'dan başımız dik ayrılıyoruz. Önümüzdeki sene bıraktığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.
"LİGE DÖNÜP, MÜCADELE EDECEĞİZ"
Lyon karşısında attığı iki golün hatırlatılması üzerine yıldız futbolcu, "Bugün bir kafa, bir ayakla gol attım. Kaçan bir pozisyon var. Daha iyi olabilirdik. Tabi ki üzüntü oluyor. Artık başımızı kaldıracağız. Hocamızı dinleyeceğiz. Lige dönüp, mücadele edeceğiz. Daha fazla gol atıp, takımıma daha fazla katkıda bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
"ÜZERİMİZDE İYİ MÜCADELENİN GURURU VAR"
Vodafone Arena'da iyi bir atmosfer olduğunu belirten Talisca, "İyi mücadele ettik. Bunun gururu var üzerimizde. Avrupa'dan başımız dik ayrılıyoruz. Önümüzdeki sene bıraktığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.
"LİGE DÖNÜP, MÜCADELE EDECEĞİZ"
Lyon karşısında attığı iki golün hatırlatılması üzerine yıldız futbolcu, "Bugün bir kafa, bir ayakla gol attım. Kaçan bir pozisyon var. Daha iyi olabilirdik. Tabi ki üzüntü oluyor. Artık başımızı kaldıracağız. Hocamızı dinleyeceğiz. Lige dönüp, mücadele edeceğiz. Daha fazla gol atıp, takımıma daha fazla katkıda bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
Talisca: Devamı seneye... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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