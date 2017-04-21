Şenol Güneş: Başımız dik

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarında penaltılarla rakiplerine elendiklerini belirterek, "Üzgünüz, taraftarlarımızı üzdük. Başımız dik, alnımız açık. Oynadığımız tüm maçlarda elimizden gelen gayreti gösterdik." dedi.

Oyuncularının tüm gayretlerini ortaya koyduğunu kaydeden Güneş, "Çok çalıştılar, taraftarlar da destek oldu. Takılıp kalmayacağız. Bu zamana kadar ülkemizi, camiayı iyi temsil ettik. Yarı finalde olmayı isterdik. Maç gel-git şeklinde oldu. Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Ayakta kalıp ve çok çalışarak Şampiyonlar Ligi'ne gidip, daha iyi sonuçlar alacağız." diye konuştu.

Taraftarların takıma büyük destek verdiğini anlatan Şenol Güneş, "Bu kadar güzel seyircinin önünde hiçbir olumsuzluk olmadan oyunumuzu oynadık. Herhangi bir sıkıntı olmadı." ifadelerini kullandı.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmada yaşanan olaylar sonrası UEFA'nın her iki kulübe verdiği cezaya değinen Güneş, şöyle devam etti:

"İki maçın sonunda elimizde kalan Demokles'in kılıcı... Bakalım ne olacak. Maçlarda hata yapanlara değil de, kulüplere ceza verdiğinizde sorunun dibine gitmiyorsunuz. Basit, yandan işe müdahale etmek suni teneffüstür. Hiçbir çözüm de olmuyor."

Beşiktaş'ın elenmesinin ardından sosyal medyada bazı Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarların kendi takımlarının daha başarılı olduğu yönündeki paylaşımlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, "Kaos, kavga, gereksiz spekülasyonun içinde olmadık. Biz kendimizi ve ülkemizi temsil ediyoruz. Hem davranış olarak hem oyun olarak yapmaya çalışıyoruz. Büyük işler yapmak istiyoruz. Büyük kalmak istiyoruz. Küçük insanlar küçük işlerle uğraşır. Fenerbahçe, Galatasaray büyük camia. Küçük insan her camiada vardır. Bu büyük camiaları küçük insanlarla aynı yere koymak istemiyorum." yorumunu yaptı.