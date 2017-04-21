Şenol Güneş: Başımız dik
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Olympique Lyon'a elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarında penaltılarla rakiplerine elendiklerini belirterek, "Üzgünüz, taraftarlarımızı üzdük. Başımız dik, alnımız açık. Oynadığımız tüm maçlarda elimizden gelen gayreti gösterdik." dedi.
Oyuncularının tüm gayretlerini ortaya koyduğunu kaydeden Güneş, "Çok çalıştılar, taraftarlar da destek oldu. Takılıp kalmayacağız. Bu zamana kadar ülkemizi, camiayı iyi temsil ettik. Yarı finalde olmayı isterdik. Maç gel-git şeklinde oldu. Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Ayakta kalıp ve çok çalışarak Şampiyonlar Ligi'ne gidip, daha iyi sonuçlar alacağız." diye konuştu.
Taraftarların takıma büyük destek verdiğini anlatan Şenol Güneş, "Bu kadar güzel seyircinin önünde hiçbir olumsuzluk olmadan oyunumuzu oynadık. Herhangi bir sıkıntı olmadı." ifadelerini kullandı.
İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmada yaşanan olaylar sonrası UEFA'nın her iki kulübe verdiği cezaya değinen Güneş, şöyle devam etti:
"İki maçın sonunda elimizde kalan Demokles'in kılıcı... Bakalım ne olacak. Maçlarda hata yapanlara değil de, kulüplere ceza verdiğinizde sorunun dibine gitmiyorsunuz. Basit, yandan işe müdahale etmek suni teneffüstür. Hiçbir çözüm de olmuyor."
Beşiktaş'ın elenmesinin ardından sosyal medyada bazı Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarların kendi takımlarının daha başarılı olduğu yönündeki paylaşımlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, "Kaos, kavga, gereksiz spekülasyonun içinde olmadık. Biz kendimizi ve ülkemizi temsil ediyoruz. Hem davranış olarak hem oyun olarak yapmaya çalışıyoruz. Büyük işler yapmak istiyoruz. Büyük kalmak istiyoruz. Küçük insanlar küçük işlerle uğraşır. Fenerbahçe, Galatasaray büyük camia. Küçük insan her camiada vardır. Bu büyük camiaları küçük insanlarla aynı yere koymak istemiyorum." yorumunu yaptı.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:15
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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