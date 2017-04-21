Lyon kalecisi Lopes'ten maç yorumu:
Lyon'da oynanan ilk maçın olaylı geçmesi ve İstanbul'daki rövanş maçındaki atmosfer Lyon kalecisi Anthony Lopes için unutamayacağı bir çeyrek final oldu.
L'Equipe gazetesine konuşan Lopes şunları "Unutulmaz bir gün yaşadım" derken şöyle devam etti: "Istanbul'a gelirken Vodafone Arena'nın şöhretini duymuştuk fakat böyle bir ortamı yaşamadan anlayabilmek mümkün değil, bu stad gerçekten çok olağandışı, müthiş atmosfer. Herşeyden önce bir "erkek karşılaşması" oldu, Quaresma'nın şutu direkten dönmeseydi sevinen Beşiktaş olacaktı. Çok yüksek seviyeli iki maç yaptık, çok olağan dışı şeyler yaşadık, maç sonunda seyircinin alkışları beni gerçekten çok etkiledi. Futbol sahalarında böyle şeyler daha çok yaşanmalı, galibiyetin sevincini yaşamak istiyoruz ve kulübün tarihine kendi sayfamızı yazmak istiyoruz"
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:17
- Özbek A Spor’da
Toplam 1
Yorum
Aslan ISTIFA DURSUN ISTIFA
- Martinez atağı
Toplam 2
Yorum
TUGAY DE GET İŞİNE HEM 30 YAŞINDA HEM AĞIR SAKATLIK GEÇİRMİŞ MİLLETLE KAFA BULMAYIN
- Usta’dan özel mesaj
Toplam 5
Yorum
Ts Yusuf a karşılık fabri okaya karşılık oğuzhan ı verirseniz olur kardeş üzerine de 10mılyon frank . Anlastıkmı kara kartal uyanıgı
Lyon kalecisi Lopes'ten maç yorumu: haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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