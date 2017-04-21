Haftanın futbolcusu ödülüne aday
Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Talisca, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmalarının ardından haftanın futbolcusu adayları arasına girdi.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarının ardından Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca, haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı.
UEFA'nın internet sitesinde devam eden oylamada, Beşiktaş'ın konuk ettiği Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u 2-1 mağlup etmesine rağmen penaltı atışlarının ardından elendiği karşılaşmada takımının gollerini kaydeden Talisca, haftanın futbolcusu adayları arasında gösterildi.
Haftanın en iyi oyuncusu adayları arasında Talisca'nın rakipleri, Manchester United'ın Anderlecht'i uzatmalarda 2-1 yenerek üst tura çıktığı maçta 1 gol kaydeden İngiliz forvet Marcus Rashford, Schalke 04'ün Ajax'ı 3-2 yenmesine rağmen elendiği maçta Alman temsilcisi adına iki asiste imza atan Bosna Hersekli defans oyuncusu Sead Kolasinac, Genk ile Celta Vigo arasında 1-1 sona eren maçtaki iyi performansı nedeniyle İspanyol ekibinde forma giyen savunma oyuncusu Hugo Mallo oldu.
Gün içinde devam edecek oylamaya, UEFA'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:09
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 7
Yorum
FEN ERLİ Ben fenerli olarak dün beşiktaşı destekledim ülke takımımız olduğu için galatasaraya bunu yakıştıramadım dalga gececeğine üzüntü duymalıydı
- Topuz: Annem için bıraktım
Toplam 2
Yorum
genç fb li dede sizin ftbol anlayışınız bu i,şte mehmet topuzun ölüsü pıyasayı sallar adam gibi adamdır gs bile almak için can attı ama o fenerbahçeli
- "O formayı bir daha giymeyeceğim"
Toplam 10
Yorum
? adam gibi oynasaydın, dün formanı giyerdin. tam fizikli bir adama ihtiyacımız vardı.. bence tur kaybetmede 1 numaralı nedensin
Haftanın futbolcusu ödülüne aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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