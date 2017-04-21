"Beşiktaş'ın kupa alabileceğini gösterdik"

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı takımın yakın bir zamanda Avrupa'da kupa alabileceğini gösterdiğini söyledi.

Ürkmezgil, yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon ekibine elenerek Avrupa macerasını sonlandıran siyah-beyazlı takımın, oynadığı futbolla kendini ispatladığını kaydetti.

"Beşiktaş, Avrupa'da sınıf atladı." diyen Ürkmezgil, "Olympique Lyon'la final gibi bir çeyrek final maçı oynadık. Kora kor bir şekilde mücadele ettik. Onlar ne kaçırdıysa biz de o kadar kaçırdık. Avrupa'da kupanın sinyalini verdik. Beşiktaş'ın Avrupa'da kupa alabileceğini gösterdik. UEFA Kupası bizim için hayal değil. Nasıl kaçırdık diye üzüntü yaşıyoruz." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takımın eksiklerine rağmen maçı galip tamamladığını ifade eden Ürkmezgil, "Karışık duygular yaşıyorum. Elendiğimiz için üzüntülüyüm ama potansiyelimizi gördüğümüz, 120 dakika üst düzey futbol ortamı yaşattığımız için de mutluyum. Yönetim, teknik heyet, futbolcularımızla bu turu geçeceğimize çok inanmıştık ama olmadı. Önemli eksiklerimiz vardı ama takım olduğumuzu gösterdik. Sağlık olsun. Takımımızla gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Penaltı şans işidir"

Olympique Lyon karşısında penaltı vuruşlarını gole çeviremeyen Dusko Tosic ve Matej Mitrovic'in eleştirilmesinin anlamsız olduğunu dile getiren siyah-beyazlı yönetici, şöyle devam etti:

"Ben de profesyonel futbol oynadım. Kim kendini hazır hissederse penaltı vuruşunu o kullanmak ister. Bir takımda maksimum 2-3 penaltıcı olur. Biz 7 penaltı kullandık. O kullandı, bu kullanmadı tartışmaları anlamsız. Maçtan sonra Fatih Terim aradı, tebrik etti, gurur duyduğunu söyledi. Penaltılarla ilgili onunla da konuştuk. O da aynı şeyleri düşünüyor. Hatta, UEFA Kupası finalinden önce futbolcuların psikolojisini etkilememek için penaltı çalışmadıklarını söyledi. Penaltı şans işidir. Şans faktörü yanımızda değildi."

Taraftara övgü

Beşiktaş taraftarının Avrupa'ya örnek olduğunu da belirten Ürkmezgil, "Sahaya giren, herhangi bir şey atan olmadı. Gerçek Avrupalı bizim taraftarlarımızdır." dedi.

UEFA'nın Fransa'da oynanan ilk maçta yaşanan olaylarla ilgili iki kulübe de verdiği cezayla ilgili olarak da konuşan Ürkmezgil, "Verilen cezanın tahkimden döneceğine inanıyoruz. Son maçtaki taraftarın tutumu da etkili olacaktır. Başkan Fikret Orman o işle kendisi ilgilenecek. Kesinlikle haklı olduğumuz için bu yanlışın düzeltileceğini düşünüyorum. Rakibimizin başkanı buradaki ortamı görünce biraz olsun utanmıştır umarım." şeklinde konuştu.