 Avrupa Ligi eşleşmeleri de belli oldu – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Avrupa Ligi eşleşmeleri de belli oldu

    Avrupa Ligi eşleşmeleri de belli oldu

    Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinin belli olmasının ardından Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

    UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kalan takımlar, dün oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu. Bugün yapılan kura çekiminde ise eşleşmeler belli oldu. Ajax, Lyon ile Celta Vigo da Manchester United ile eşleşti. İlk maçlar Hollanda ve İspanya'da oynanacak.

    İsviçre'nin Nyon kentinde bugün UEFA Avrupa Ligi yarı final kura çekimi yapıldı. Kura çekimine Beşiktaş'ı penaltılar sonunda eleyen Lyon, Anderlecht'i geçen Manchester United, Schalke 04'ü geride bırakan Ajax ve Genk'i eleyen Celta Vigo katıldı.

    Kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle oldu:

    Ajax - O. Lyon

    Celta Vigo - Manchester United

    UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçları 4 ve 11 Mayıs'ta, Avrupa Ligi'nin final maçı da 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.
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    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:10
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