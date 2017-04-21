Avrupa Ligi eşleşmeleri de belli oldu
Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinin belli olmasının ardından Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri de belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kalan takımlar, dün oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu. Bugün yapılan kura çekiminde ise eşleşmeler belli oldu. Ajax, Lyon ile Celta Vigo da Manchester United ile eşleşti. İlk maçlar Hollanda ve İspanya'da oynanacak.
İsviçre'nin Nyon kentinde bugün UEFA Avrupa Ligi yarı final kura çekimi yapıldı. Kura çekimine Beşiktaş'ı penaltılar sonunda eleyen Lyon, Anderlecht'i geçen Manchester United, Schalke 04'ü geride bırakan Ajax ve Genk'i eleyen Celta Vigo katıldı.
Kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle oldu:
Ajax - O. Lyon
Celta Vigo - Manchester United
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçları 4 ve 11 Mayıs'ta, Avrupa Ligi'nin final maçı da 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.
İsviçre'nin Nyon kentinde bugün UEFA Avrupa Ligi yarı final kura çekimi yapıldı. Kura çekimine Beşiktaş'ı penaltılar sonunda eleyen Lyon, Anderlecht'i geçen Manchester United, Schalke 04'ü geride bırakan Ajax ve Genk'i eleyen Celta Vigo katıldı.
Kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle oldu:
Ajax - O. Lyon
Celta Vigo - Manchester United
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçları 4 ve 11 Mayıs'ta, Avrupa Ligi'nin final maçı da 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Muslera mı Volkan mı?
Toplam 11
Yorum
KARA Muslera bence Türkiyenin en iyi kalecisi ötesini bilmem
- N'Diaye'ye talibiz
Toplam 14
Yorum
burak Fenerbahçe bu adamı neden istiyor tamam iyi adam ama fenerin aradığı oyuncu bu değil zaten bu tarz oyuncu alper var ihtiyac 10 ve 8 numara
- Beşiktaş yarı finali avuçlarının arasından kaçırdı
Toplam 49
Yorum
dincher 2-Oğuzhana bukadar sabreden şenol güneş. 3-Beck ve G.Gönül varken tosiç ve mitroviç
Avrupa Ligi eşleşmeleri de belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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