Teşekkürler Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Olympique Lyon'un çeyrek final rövanşındaki düellosu nefes kesti. Vodafone Arena'da bu sezon Avrupa devleri karşısında yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılarımız Olympique Lyon'a da sahayı dar etti. Anderson Talisca'nın muhteşem 2 golüne Olympique Lyon'da Alexandre Lacazette karşılık verdi ve Beşiktaş 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında 90 dakika sonunda aynı skorla galip gelerek maçı uzatmalara taşıdı. Karşılaşmanın 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde gol sesiz çıkmayınca; 3 topun direkten döndüğü, sayısız gol pozisyonunun kaçtığı müthiş mücadele penaltılara gitti.



TOSİC VE MİTROVİC PENALTILARI ATAMADI

Seri penaltı atışlarında iki takımda ilk 6 penaltıda hata yapmazken Beşiktaş'ta 7. penaltı için topun başına gelen Dusko Tosic topu kaleci Lopes'e nişanladı. Olympique Lyon'da da 7. penaltıyı Jallet üstten dışarı attı! Siyah-beyazlılarda 8. penaltıda diğer stoper Mitrovic kaçırırken, Olympique Lyon'da Gonalons ikinci kez eline gelen fırsatı geri çevirmedi ve 8. penaltıyı gole çevirerek takımını yarı finale taşıdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK TEHLİKE BEŞİKTAŞ'TAN

2. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Babel'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Lopes'de kaldı. 5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşunda kaleci Lopes yine gole izin vermedi.

14. dakikada Lacazette'nin soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Tolisso'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

TALİSCA'DAN MUHTEŞEM GOL: 1-0

27. dakikada Beşiktaş golü buldu. Hızlı kullanılan köşe vuruşunda Oğuzhan Özyakup'un içeri çevirdiği topa Talisca yerden vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

LACAZETTE SKORA EŞİTLİK GETİRDİ: 1-1

34. dakikada Olympique Lyon beraberliği yakaladı. Gonalons'un savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Lacazette'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

TOP DİREKTEN DÖNDÜ!

41. dakikada savunmanın hatasında meşin yuvarlakla buluşan Lacazette'nin şutunda top direğin içine çarparak kaleye paralel bir şekilde dışarı çıktı.

43. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

TALİSCA BİR KEZ DAHA SAHNEDE: 2-1

Beşiktaş 58. dakikada Anderson Talisca'nın ikinci golüyle bir kez daha öne geçti. 58. dakikada Adriano'nun ortasında altı pas üzerinde kafa vuruşunu yapan Brezilyalı yıldız kaleci Lopes'i bir çaresiz bıraktı.

Beşiktaş, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında 2-1 öne geçti. Kara Kartal maçın ilerleyen dakikalarında 3. gol için Lyon kalesinde yoğun baskı kurdu.

YAPMA BABEL! BÜYÜK ŞANSSIZLIK

Beşiktaş, 88. dakikada Ryan Babel'le inanılmaz bir gol kaçırdı. Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı vuruş direğe çarpıp tehlikeli bölgeye düştü. Topu önünde bulan Ryan Babel boş kaleye vurmak yerine sağına çekince rakip savunma yerleşti. Babel'in vuruşunda Fransız ekibi topu çizgi üzerinden çıkardı.

90. DAKİKADA NEFESİMİZİ TUTTUK

Son bölümü nefes kesen maçta bitime saniyeler kala konuk ekip çok net fırsatı Alexandre Lacazette'le değerlendiremedi. Golcü oyuncunun kalecimiz Fabri ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş üst direkten auta çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Vodafone Arena'da normal süre 2-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi ve karşılaşma uzatma bölümüne gidildi.

TALİSCA 3 GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Uzatma bölümünün ilk devresinde en net gol pozisyonuna Beşiktaş girdi. Quaresma, sağ kanattan sürüklediği atakta Morel'i geçtikten sonra çizgiye indi. Portekizli yıldızın içeri çevirdiği topta Anderson Talisca hat-trick yapmaya çok yaklaştı ancak Brezilyalı'nın şutunda top yandan auta çıktı. Maçın ilk uzatma devresinde gol sesi çıkmadı.

BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI MAÇI TAMAMLAYAMADI

İkinci uzatma bölümünde yorgunluğun etkisiyle iki takım pozisyona girmekte zorlandı. Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma 116. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.

Maçın uzatma bölümünde başka gol olmayınca yarı finale çıkacak takımı belirlemek için seri penaltı atışlarına gidildi.

- Quaresma ve Adriano yetiştirildi

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile yaptığı karşılaşmada sakatlıkları geçen Ricardo Quaresma ile Adriano görev aldı.

Sakatlığı nedeniyle Fransız ekibiyle oynanan ilk karşılaşmada takımdaki yerini alamayan Quaresma, orta sahanın sağındaki yerine geçti.

Antrenmanda sakatlanan ve iki günlük çalışmayı kaçıran Adriano da iyileşmesinin ardından Olympique Lyon karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Quaresma'nın yokluğunda Babel'in sağ kanada geçmesiyle deplasmandaki mücadelede orta sahanın solunda oynayan Adriano, rövanş maçında sol bekte şans buldu.



- Savunmanın göbeği Tosic ile Mitrovic'e emanet

Beşiktaş'ın çeyrek finalde rakibiyle yaptığı kritik maçta cezası bulunan Marcelo Guedes, kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, bu oyuncunun yokluğunda savunmanın göbeğini Dusko Tosic ile Matej Mitrovic ikilisine emanet etti.

Adriano'nun Fransa'daki maçta orta sahanın solunda görev yapması nedeniyle sol bekte oynayan ancak Mitrovic'in istenen performansı göstermemesi nedeniyle savunmanın göbeğine geçen Tosic, bu sefer mücadeleye stoperde başladı.



- Aboubakar da cezalı

Siyah-beyazlı takımda cezası süren Vincent Aboubakar da çeyrek finalin ikinci maçında forma giyemedi.

Son 16 turunda Olympiakos ile İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Aboubakar, cezasının ikincisini rövanş mücadelesinde yaşadı.

- Tek değişiklik

Teknik direktör Güneş, Olympique Lyon ile oynanan rövanş maçında tek değişikliğe gitti.

Marcelo'nun cezalı olmasıyla savunma kurgusunda revizyona giden tecrübeli teknik adam, ilk maça göre sadece Quaresma'yı ilk 11'de görevlendirdi.



- Caner Erkin kadroda

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2016'da yaptığı maçta sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalan Caner Erkin de Olympique Lyon maçının kadrosunda yer aldı.

Caner, sakatlığının geçmesinin ardından 178 gün sonra 18 kişilik maç kadrosuna girebildi. Taraftarlar da yedekler arasında bulunan Caner Erkin'i tribünlere çağırarak moral verdi.

Siyah-beyazlı takımda ayrıca Tolga Zengin, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Andreas Beck, Atınç Nukan ve Gökhan İnler yedek soyundu.

- Taraftarlar stadı tamamen doldurdu

Beşiktaşlı taraftarlar, kulüp tarihindeki en önemli maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve tribünleri tamamen doldurdu.

Taraftarlar kendileri için koltuklara konulan siyah-beyazlı bayraklarla maçı coşkulu bir şekilde bekledi. Siyah-beyazlılar, oyuncuların sahaya çıkması sırasında tezahüratı yoğunlaştırdı. Karşılaşmayı Fenerbahçe ve Galatasaray formalı taraftarların da tribünden takip ettiği görüldü.

Mücadeleyi, 40 bine yakın taraftar izledi.

- Fabricio'ya büyük destek



Taraftarlar, ilk maçta hatalı gol yiyen kaleci Fabricio Agosto Ramirez'e büyük destek verdi.

Isınmak için sahaya çıkan İspanyol kaleciyi tribüne çağıran taraftarlar, oyuncu lehine tezahürat yaptı.



- Anonslarla uyarı



İlk maçta yaşanan olaylar sonrası UEFA Disiplin Kurulunun her iki kulübe 2 yıl ertelemeli bir yıl men cezası vermesi sonrası karşılaşma öncesi herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması yönünde anonslarla uyarılarda bulunuldu.

Anonslarda futbolcular kadar taraftara da büyük iş düştüğü, meşale atılmaması ve attırılmaması yönünde uyarılar yapıldı.

Olympique Lyon'un Fransa liginde Bastia ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada ev sahibi takım taraftarlarıyla kavga eden Fransız ekibinin kalecisi Anthony Lopes'in de taraftarları tahrik etmeye çalışabileceği belirtilerek siyah-beyazlılardan sakin olmaları istendi.



- Olympique Lyon'da 4 değişiklik



İlk maçtaki 2-1'lik galibiyetin avantajıyla İstanbul'a gelen Olympique Lyon'da teknik direktör Bruno Genesio, rövanş mücadelesinde 4 değişiklik yaptı.

Fransa ekibinde cezalı Rafael ile sakatlığı bulunan Mammana, kadroda yer almadı. Fransa'daki maçta ilk 11'de görev alan Nabil Fekir ile Rachid Ghezzal, ikinci karşılaşmada yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine ilk 11'de Nicolas Nkoulou, Christophe Jallet, Maxime Gonalons ve Maxwel Cornet şans buldu.

İstanbul'daki karşılaşmada Olympique Lyon Kulübü yöneticilerinin aldığı karar doğrultusunda konuk ekip taraftarı yer almadı. Vodafone Arena'da deplasman takımına ayrılan tribünde de Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarına destek verdi.