Savunmayı başkan Orman yapacak

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş'ın, yarın Olimpique Lyon ile oynayacağı rövanş maçı öncesi takımın son antrenmanını izleyen Orman moralinin bozuk olmadığını belirterek, "Tahkimdeki savunmaya bizzat gideceğim ve savunma yapacağım. UEFA'nın verdiği karardan dolayı moralim bozuk değil. Cezanın tahkimden döneceğine inanıyorum." diye konuştu.

Beşiktaşlı taraftarların dikkatli olması gerektiğini dile getiren Orman, "Ben bilete 10 lira zam yapıyorum, 400 bin lira kazanıyorum. Sonra o parayı UEFA alıyor. Olacak iş değil. Taraftarlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NDEN CEZA AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla oynanan ilk maçta yaşanan olayların ardından UEFA Disiplin Kurulunun verdiği cezanın kabul edilebilir olmadığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA'nın bu tür olayların 2 yıl içinde tekrar yaşanması durumunda 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası verileceği yönündeki kararı konusunda, "UEFA'nın Lyon'da oynanan maç ile ilgili almış olduğu karar kulübümüz tarafından haklı görülebilir ve kabul edilebilir değildir. UEFA'nın Lyon'da oynanan maçla ilgili almış olduğu karar kulübümüz tarafından haklı görülebilir ve kabul edilebilir değildir. UEFA'ya gerekli itirazlarımızı yaparak süreci takip edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Verilen kararın ardından taraftarlara ve camiaya önemli görevlerin düştüğü belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Sükunetimizi korumalı, Beşiktaşımızı zor durumda bırakacak centilmenlik dışı tüm hal ve hareketlerden uzak durmaya özen göstermeliyiz. Haksız alınan bu karara karşı hukuk zemininde kulübümüzün yapacağı mücadele kadar, taraftarlarımızın stadımızda sergileyeceği duruş da önemlidir. Maçlarımızda taşkınlığa, provokasyona izin vermeden, rakibe karşı saygımızı sergileyerek Beşiktaş'ı uluslararası arenada zor durumda bırakabilecek her türlü olumsuz davranıştan sakınmalıyız. Lyon ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasını bir şölene çevirerek, futbolun tüm güzelliklerini yansıtarak, kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek her Beşiktaşlının görevidir."