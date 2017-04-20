İşte yarı finalistler

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının, çeyrek final rövanş karşılaşmaları oynandı.

Fransa'da 2-1 yenildiği Lyon'u konuk eden Beşiktaş'ın, Talisca'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılması sonucu karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatmalarda da gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 7-6 üstünlük sağlayan Lyon, adını yarı finale yazdırdı.

- Manchester United zor da olsa tur atladı

İngiliz kulübü Manchester United, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Belçika'nın Anderlecht takımını ağırladı.

Evindeki son 5 Avrupa Ligi maçını kazanan Manchester United, Mkhitaryan'ın 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Fakat Anderlechtli Hanni'nin 32. dakikadaki golüyle ilk yarı 1-1 sonuçlandı.

İkinci devrede birçok pozisyona giren İngiltere ekibi, bunları değerlendiremeyince uzatma bölümüne geçildi. Aradığı golü, 107. dakikada Rashford ile bulan Manchester United, son 4 takım arasına girdi.

- Ajax'tan 10 kişiyle geri dönüş

Alman ekibi Schalke 04, Hollanda'da 2-0 mağlup olduğu Ajax ile seyircisi önünde karşılaştı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ancak 2. devreye hızlı başlayan Schalke 04, Goretzka'nın 53 ve Burgstaller'in 56. dakikadaki golleriyle rakibine 2-0 üstünlük sağladı.

Ajaxlı Veltman'ın 80. dakikada kırmızı kart gördüğü müsabakanın galibini uzatmalar belirledi.

Schalke 04, Caligiuri'nin 101. dakikadaki golüyle farkı 3'e çıkardı. Fakat 10 kişi kalan Ajax, Viergever'in 111 ve Younes'in 120. dakikadaki golüyle skoru 3-2'ye getirdi ve yarı final biletini aldı.

- Celta Vigo'dan tarihi başarı

Belçika temsilcisi Genk, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında, İspanya'nın Celta Vigo takımını konuk etti.

Celta Vigo, Sisto'nun 63. dakikada gelen golüyle öne geçti ancak rakibine 4 dakika sonra Trossard ile cevap veren Genk, skoru 1-1 yaptı.

Mücadelede başka gol olmayınca Celta Vigo, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde yarı finalist oldu.