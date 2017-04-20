Buruk şov
Fransa’da Babel’e asist yapan Anderson Talisca, Vodafone Arena’da 2 golle yıldızlaştı. Ancak 102’de kaçırdığı pozisyon belki de yarı finale mal oldu
Talisca, Talisca, Talisca... Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız, AZ Alkmaar'a 11 gol atan, Roma'yı saf dışı bırakan Lyon'u salladı ama yıkamadı. Fransız ekibi karşısında ilk maçta Ryan Babel'e asist yapan sambacı, dün de 2 gol attı. Ancak bu goller tur için yeterli olmadı.
HAT-TRICK FIRSATI DA YAKALADI
Aynı Talisca, 102'de Quaresma'nın al da at pasını ise kendisine yakışmayacak şekilde auta yolladı. Kaderin cilvesi belki de kaçan bu pozisyon tura mal oldu. 23 yaşındaki Talisca bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 9 gol, 2 asist, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta 1 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 1 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 maçta 2 gol, 4 asistlik muhteşem performansıyla şimdiden Beşiktaş tarihine adını yazdırdı.
HAT-TRICK FIRSATI DA YAKALADI
Aynı Talisca, 102'de Quaresma'nın al da at pasını ise kendisine yakışmayacak şekilde auta yolladı. Kaderin cilvesi belki de kaçan bu pozisyon tura mal oldu. 23 yaşındaki Talisca bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 9 gol, 2 asist, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta 1 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 1 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 maçta 2 gol, 4 asistlik muhteşem performansıyla şimdiden Beşiktaş tarihine adını yazdırdı.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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