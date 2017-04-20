 Buruk şov – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Buruk şov

    Buruk şov

    Fransa’da Babel’e asist yapan Anderson , Vodafone Arena’da 2 golle yıldızlaştı. Ancak 102’de kaçırdığı pozisyon belki de yarı finale mal oldu

    Talisca, Talisca, Talisca... Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız, AZ Alkmaar'a 11 gol atan, Roma'yı saf dışı bırakan Lyon'u salladı ama yıkamadı. Fransız ekibi karşısında ilk maçta Ryan Babel'e asist yapan sambacı, dün de 2 gol attı. Ancak bu goller tur için yeterli olmadı.

    HAT-TRICK FIRSATI DA YAKALADI
    Aynı Talisca, 102'de Quaresma'nın al da at pasını ise kendisine yakışmayacak şekilde auta yolladı. Kaderin cilvesi belki de kaçan bu pozisyon tura mal oldu. 23 yaşındaki bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 9 gol, 2 asist, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta 1 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 1 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 maçta 2 gol, 4 asistlik muhteşem performansıyla şimdiden Beşiktaş tarihine adını yazdırdı.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:39
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