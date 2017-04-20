Beşiktaş - Olympique Lyon | Canlı Anlatım
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde, ilk maçta 2-1 yenildiği Lyon’la rövanşta karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz, müthiş taraftarının desteğiyle Lyon’u eleyip Stockholm’deki finale bir adım daha yaklaşmaya kararlı. 22.05'te başlayan zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.
Avrupa kupalarında evinde bileği hiç bükülmeyen Beşiktaş, Lyon'u konuk ediyor. Vodafone Arena'da 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik alan Beşiktaş, 11 Mayıs 2016'da ilk maçı oynadığı stadında bugüne kadar ligde ve Avrupa'da yenilmedi. Süper Lig'de Vodafone Arena'da 16 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar 13 kez rakiplerini mağlup ederken, 3 beraberlik aldı. Kartal, bu sezon Vodafone Arena'da 5 kez yabancı misafirleri ile karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar, 2 kez sahadan galip ayrılırken, 3 kez de rakipleri ile yenişemedi.
İLK KEZ YARI FİNALE
Söz konusu mücadelelerde, rakip fileleri 11 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 7 gol gördü. 3-0 geriye düştüğü Benfica sınavında bile 3-3'ü yakalayıp galibiyeti kaçıran siyah-beyazlılar, 12. Adamlık görevini her zaman 10 numara yapan 41 bin taraftarının da desteğiyle Fransız ekibini geldiği gibi göndermek istiyor. Beşiktaş turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek.
FRANSIZLARA KAYBETMİYOR
Fransız rakiplerine karşı 8. mücadelesine çıkacak Beşiktaş, evinde bu ülke ekiplerine mağlup olmadı. Siyah-beyazlı ekip, Fransızlarla sahasında yaptığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı; 4 deplasman maçında ise mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, Fransa ekipleriyle yaptığı 7 maçta 9 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.
AVRUPA'DAKİ 196. SINAVINDA
Avrupa kupalarındaki 196. mücadelesine çıkan Beşiktaş, geride kalan 195 maçtan 72'sini kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 251 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 280 gol gördü.
STAT: Vodafone Arena
HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)
SAAT: 22.05
BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
OLYMPİQUE LYON: Lopes, Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel, Tousart, Gonalons, Tolisso, Cornet, Lacazette, Valbuena
TEKNİK DİREKTÖR: Bruno Genesi
İLK KEZ YARI FİNALE
Söz konusu mücadelelerde, rakip fileleri 11 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 7 gol gördü. 3-0 geriye düştüğü Benfica sınavında bile 3-3'ü yakalayıp galibiyeti kaçıran siyah-beyazlılar, 12. Adamlık görevini her zaman 10 numara yapan 41 bin taraftarının da desteğiyle Fransız ekibini geldiği gibi göndermek istiyor. Beşiktaş turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek.
FRANSIZLARA KAYBETMİYOR
Fransız rakiplerine karşı 8. mücadelesine çıkacak Beşiktaş, evinde bu ülke ekiplerine mağlup olmadı. Siyah-beyazlı ekip, Fransızlarla sahasında yaptığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı; 4 deplasman maçında ise mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, Fransa ekipleriyle yaptığı 7 maçta 9 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.
AVRUPA'DAKİ 196. SINAVINDA
Avrupa kupalarındaki 196. mücadelesine çıkan Beşiktaş, geride kalan 195 maçtan 72'sini kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 251 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 280 gol gördü.
STAT: Vodafone Arena
HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)
SAAT: 22.05
BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
OLYMPİQUE LYON: Lopes, Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel, Tousart, Gonalons, Tolisso, Cornet, Lacazette, Valbuena
TEKNİK DİREKTÖR: Bruno Genesi
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş - Olympique Lyon | Canlı Anlatım
Toplam 15
Yorum
galata2017 Taraftalar sahaya yada tribünlere birsey atmasinda BJK 2-0 alir maci
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 10
Yorum
Gerçek UEFA KARARLARINDA SPORDAN COK POLITIK BIR KARAR OLMUS... EVET ! ANLASILAN CANLARI COK YANMIS. Bes!ktas'imiza basarilar diliyorum.
- Beşiktaş - Olympique Lyon | Canlı Anlatım
Toplam 15
Yorum
TSevdalisi Bugün yürekten bjk basarilar dilerim bir ts olarak..skor tahminim (3-1)
Beşiktaş - Olympique Lyon | Canlı Anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.