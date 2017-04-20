Beşiktaş - Olympique Lyon | Canlı Anlatım

Avrupa kupalarında evinde bileği hiç bükülmeyenVodafone Arena'da 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik alan Beşiktaş, 11 Mayıs 2016'da ilk maçı oynadığı stadında bugüne kadar ligde ve Avrupa'da yenilmedi.'de'da 16 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar 13 kez rakiplerini mağlup ederken, 3 beraberlik aldı. Kartal, bu sezon Vodafone Arena'da 5 kez yabancı misafirleri ile karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar, 2 kez sahadan galip ayrılırken, 3 kez de rakipleri ile yenişemedi.Söz konusu mücadelelerde, rakip fileleri 11 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 7 gol gördü. 3-0 geriye düştüğüsınavında bile 3-3'ü yakalayıp galibiyeti kaçıran siyah-beyazlılar,görevini her zaman 10 numara yapan 41 bin taraftarının da desteğiyleBeşiktaş turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek.Fransız rakiplerine karşı 8. mücadelesine çıkacak Beşiktaş, evinde bu ülke ekiplerine mağlup olmadı. Siyah-beyazlı ekip,sahasında yaptığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı; 4 deplasman maçında ise mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, Fransa ekipleriyle yaptığı 7 maçta 9 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.Avrupa kupalarındakimücadelesine çıkan Beşiktaş, geride kalan 195 maçtan 72'sini kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda rakip filelerikez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 280 gol gördü.Vodafone ArenaMilorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)22.05Fabricio, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk TosunŞenol GüneşLopes, Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel, Tousart, Gonalons, Tolisso, Cornet, Lacazette, ValbuenaBruno Genesi