 Beşiktaş - Olympique Lyon | Canlı Anlatım – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Beşiktaş - Olympique Lyon | Canlı Anlatım

    Beşiktaş - Olympique Lyon | Canlı Anlatım

    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde, ilk maçta 2-1 yenildiği Lyon’la rövanşta karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz, müthiş taraftarının desteğiyle Lyon’u eleyip Stockholm’deki finale bir adım daha yaklaşmaya kararlı. 22.05'te başlayan zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

    Avrupa kupalarında evinde bileği hiç bükülmeyen Beşiktaş, Lyon'u konuk ediyor. Vodafone Arena'da 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik alan Beşiktaş, 11 Mayıs 2016'da ilk maçı oynadığı stadında bugüne kadar ligde ve Avrupa'da yenilmedi. Süper Lig'de Vodafone Arena'da 16 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar 13 kez rakiplerini mağlup ederken, 3 beraberlik aldı. Kartal, bu sezon Vodafone Arena'da 5 kez yabancı misafirleri ile karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar, 2 kez sahadan galip ayrılırken, 3 kez de rakipleri ile yenişemedi.

    İLK KEZ YARI FİNALE
    Söz konusu mücadelelerde, rakip fileleri 11 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 7 gol gördü. 3-0 geriye düştüğü Benfica sınavında bile 3-3'ü yakalayıp galibiyeti kaçıran siyah-beyazlılar, 12. Adamlık görevini her zaman 10 numara yapan 41 bin taraftarının da desteğiyle Fransız ekibini geldiği gibi göndermek istiyor. Beşiktaş turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek.

    FRANSIZLARA KAYBETMİYOR
    Fransız rakiplerine karşı 8. mücadelesine çıkacak Beşiktaş, evinde bu ülke ekiplerine mağlup olmadı. Siyah-beyazlı ekip, Fransızlarla sahasında yaptığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı; 4 deplasman maçında ise mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, Fransa ekipleriyle yaptığı 7 maçta 9 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

    AVRUPA'DAKİ 196. SINAVINDA
    Avrupa kupalarındaki 196. mücadelesine çıkan Beşiktaş, geride kalan 195 maçtan 72'sini kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 251 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 280 gol gördü.



    STAT: Vodafone Arena
    HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)
    SAAT: 22.05

    BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun
    TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

    OLYMPİQUE LYON: Lopes, Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel, Tousart, Gonalons, Tolisso, Cornet, Lacazette, Valbuena
    TEKNİK DİREKTÖR: Bruno Genesi
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:55
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