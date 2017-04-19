"Şenol hocanın tavrından utan UEFA"



İşte Turgay Demir'in A Spor'da yaptığı açıklamalar...



"FRANSIZLAR TEKRAR SAHAYA GİRERSE BEŞİKTAŞ MI MEN EDİLECEK?"

Adil bir karar değil bu. Adil bir ceza da değil. Organizasyonu yapan Lyon; Beşiktaş'ın istediği resmi biletler dışında 20 bin bilet satan Lyon... Yarın Beşiktaş bir başka Fransız takımıyla maç yaptı Fransız taraftarlar sahaya daldı. Beşiktaş ceza mı alacak? UEFA tek kelimeyle saçmalamış .



"SERVET YARDIMCI GÖREVİNİ İYİ YAPMAMIŞ"

Demek ki Servet Yardımcı orada görevini iyi yapamamış benim anladığım bu. Benim insanlarıma saldırdılar. Sahaya indiler. Ayrıca golde ikinci kez sahaya indiler. Bizim insanlarımıza kadın-çocuk demeden joplarla polisler ve holiganlar saldırdı. Biz ne yaptık ki ikinci kez tekrarlamayalım? Bunun cevabı yok.





"DEMEK Kİ UEFA'DA PLATINI LOBİSİ DEVAM EDİYOR"

UEFA burada tek kelimeyle zırvalamış. Ben Platini'den sonra o lobinin yıkıldığını düşünmüştüm. Çünkü Platini, Servet Yardımcı'nın o göreve gelmesini engellemişti daha önce. Yeni UEFA yapılanmasını biz oluşturduk hatta başkan Ceferin'i en büyük destekleyen 2-3 ülkeden biri biziz. Orada lobilerde çok etkiliydik son seçimde. Hem Ceferin seçilirken, hem Servet Yardımcı o göreve gelirken. Dolayısıyla ben böyle bir ceza beklemiyordum. Beşiktaş'ın var olan para cezasının arttırılmasını, Lyon'un da en az 2 maç saha kapatma cezası almasını bekliyordum.

"AULAS SUÇU KABUL ETMİŞTİ"

Kitap diyor ki, "Ev sahibi takım güvenlikten sorumludur." Hatta Lyon başkanı Aulas, en son kendi medyasına yaptığı açıklamada "Fransız polisi suçludur, yeterli güvenliği almadılar" demişti. Beşiktaş 3 bin bileti kongre üyelerine vermiş orada bir olay yaşanmamış. Yarın diyelim ki bir Fransız takımıyla Beşiktaş maç yapıyor. Lyon'la değil ama PSG ile yapıyor... Bana ceza aldırmak için açacak tribünleri. Dolduracak Türkleri. Ben 3 bin kişiden sorumluyum onlar yine çakmak atıldı diye sahaya inecekler demek ki ben 1 sene men alacağım. UEFA'nın verdiği bu kararın ne kadar saçma olduğu ortada.

"ŞENOL HOCANIN TAVRINDAN UTAN UEFA"

Kesinlikle art niyet var. Bir defa insan Şenol hocanın tavrından utanır. Beşiktaş o gün orada "Benim can güvenliğim yok ben maça çıkmak istemiyorum sahanın içinde 2 bin insan var" diyebilirdi. Korner atarken Oğuzhan'ın veya diğer oyunculardan birisine yabancı madde atıldığında yere yatar "Can güvenliğim yok oynamıyorum" diyebilirdi. Senin karşında bu kadar düzgün davranan, fair-play'den yana tavır koyan bir teknik adam varken sen kalkıp şehir eşkiyalarının; Fransz eşkiyalarının yaptığını cezasız bırakıyorsun, ya da aynı cezayı bana veriyorsun!







"BEŞİKTAŞ İTİRAZ MAKAMLARINA GİTMELİ"

Beşiktaş kesinlikle hakkını aramalı, itiraz makamlarına gitmeli. Bu rezalet bir karardır. Servet Yardımcı bu işin peşini bırakmayacak ve bu saçmalığı UEFA'nın yüzüne çarpacak. Yardımcı "Gelecek yıl yine Fransz takımı Türklere fazla bilet satar sonra kendi taraftarını sahaya indirirse siz Beşiktaş'ı 1 yıl men mi edeceksiniz?" diyecek. Bir defa ev sahibi takım önce kavgayı önleyecek. Eğer tribünde kavga varsa sonra takım kavgayı edeni bulacak. Önleyemiyorsa olay çıkaranı kameralarla tespit edip güvenliğe teslim edecek. Bütün sorumluluk onun. Benim kabahatim ne 3 bin kişi gelmiş benden hiçbirinde bir arıza yok. Sen bana ne cezası verdin UEFA!

"İSTANBUL'DA YAPSAN PERİŞAN EDERLER"

Biz bugün diyelim ki 15 bin Fransıza bilet sattık. Onları da yukarıda yanlış tribüne koyduk ki bizi tahrik etsinler. Sen bunu İstanbul'da yapsan seni varya perişan ederler. Lyon'a da 15 bin euro falan ceza verirlerdi en fazla. Ben artık Avrupa'da yaşanan herhangi bir olayın bunun içine sporu kat, siyaseti kat. İsterse misket oynasınlar bir Türk çocuğuyla Avrupalı alınan hiçbir kararı vicdanlı, namuslu ve hukuka uygun bulmuyorum. Hepsinin arkasında art niyet arıyorum bu da Türk düşmanlığını ortaya koyan art niyetli bir karardır. UEFA'da kim varsa 5 tane temsilcimiz hepsi utanmalıdır Servet Yardımcı da dahil. Orada 5 kişi var bizden genel sekreter var 2 tane başka kurullarda insanımız var.

"AVRUPALI BİZİM İYİ NİYETİMİZİ ANLAMIYOR"

Onlar önce 2 bin kişi geleceğim dediler önce sonra son dakikada 20 kişiye düştü. 20 kişiyi Beşiktaş ne yapıyor VIP'de ağırlıyor. Kusura bakmasınlar Avrupalı bizim iyi niyetimizi anlamıyor arkadaş. Bu kadar net. Bizim iyi niyetimizi sömürmekten bıkmadılar vazgeçmediler. Bizim UEFA kurullarında yer alan insanımız da malesef orada uzun süre kalayım diye mi korkuyorlar bilemiyorum bu kadar haklı olduğum bir konuda bu cezayı almak kanıma dokunuyor. Para cezasına bir lafım yok.