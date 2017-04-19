 Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Lyon ve 'a 'ertelemeli' men cezası

    Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası

    UEFA, ve Lyon'a 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası verildiğini açıkladı.

    UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon'da yaşanan olaylardan dolayı UEFA, ve Lyon'a 1 yıl men cezası verdiğini açıkladı.

    UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransa'da oynanan Lyon - Beşiktaş maçında çıkan olaylardan dolayı iki kulübe de 1 yıl men cezası verildiği ancak, 2 yıl içinde benzer olayların yaşanması durumunda Lyon ve Beşiktaş'ın 1 yıl men cezası alacağı belirtildi.

    UEFA ayrıca iki kulübe 100 bin Euro para cezası da verdi.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:22
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