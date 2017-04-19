"Lyon kulübü yavuz hırsız gibi..."

İşte o açıklamalar:

''Gerekçeli kararı bekliyoruz, onun çerçevesinde gerekli itirazları yapacağız.Bizim bir duruşumuz var, biz hukuk kurulumuzla gerekli itirazları yapacağız. Ayrıca 100 bin avro para cezası verdiler. Olay 2 yıl içinde tekrarlanırsa diye bir ibare var bunu inceleyeceğiz.

Lyon kulübü, yavuz hırsız hesabı kendisinin haksız olduğunu biliyor ama bunu bastırmaya çalışıyor. Biz güçlü bir kulübüz ve Türkiye'yi temsil ediyoruz ve el birliği ile bu olayı bertaraf edeceğiz.

Bu karar neden bugün açıklandı, buna pek girmek istemiyorum ama bizim taraftarımıza sesleniyorum, onlar son ana kadar takımlarına destek olmaları, olay çıkarmadan takımın yanında mücadele etmelerini istiyoruz.

Biz Vodafone Arena'da yaptığımız maçlarda hiç sorun yaşamadık, yarın maçta yine güvenli bir ortam olacak, biz taraftarlaırmıza da güveniyoruz. Bir sorun olacağını düşünmüyoruz, taraftarları gelmiyor ama yöneticilerine gereken ev sahipliğini göstereceğiz.''