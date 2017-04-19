Gonalons: Çok iyi karşılandık

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lyon - Beşiktaş maçı öncesi Maxime Gonalons basın toplantısı düzenledi ve zorlu müsabaka öncesinde açıklamalarda bulundu.

Lyon'da orta sahada forma giyen Maxime Gonalons, Beşiktaş maçının ardından ligde Bastila ile oynadıkları karşılaşmada taraftarların saldırısına uğramalarıyla ilgili olarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÇOK ZOR ŞEYLER YAŞADIK"

"Zor bir hafta oldu. Yaşadığımız şeyler çok zorluydu. Önceliğimizin futbol olmasını isterdik. Oyunumuza konsantre olmak isterdik. Ancak olmadı. Bu maça yine de hazırlanmaya çalıştık. Bütün konsantrasyonumuzu Beşiktaş rövanşına verdik. Bu yüzden buradayız.

"İSTANBUL GÜVENLİ BİR ŞEHİR"

"Bugün burada olmamızın sebebi aslında bu haftayı atlattık ve halen buradayız. İstanbul'da çok iyi karşılandık. Güvenlikle ilgili şüphemiz yok. Güvenli bir şehirdeyiz. Futbolda böyle şiddet olaylarının yaşanması bizleri düşündürüyor. Böyle şeyler tekrar olabilir futbolda ve o yüzden önlemlerimizi almamız gerekiyor."

"İSTANBUL'DA GÜRÜLTÜLÜ MAÇ BİZLERİ BEKLİYOR"

"Biz yarınki maç için çok daha farklı için maç bekliyoruz. Çok daha gürültülü olacak. Zorlu bir mücadele olacak. 40 bin Türk taraftar olacak çünkü ve o yüzden daha farklı olacak. İlk maçta ilk yarıda iyi oynamadık. İkinci yarıda kendimizi daha fazla bulduk. Bizim için daha iyi geçti. Çok farklı bir ikinci yarı yaşadık. Ancak yarınki maç gerçekten zorlu olacak. Bu ambiyansa hazırız. Her şeyi kenara bıraktık ve neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Perşembe günü bizim için sadece futbol konuşacak."

"SAHAYA ÇIKMAK İSTEMEDİK"

"Son maçlar için çok zor bir hafta geçirdik. Zor şartlar altında oynadık. Hatta öyle bir an geldi ki, sahaya çıkmak istemedik. Maça girmek, konsantre olmak, orada bulunmak bizim için çok zordu. Ancak Beşiktaş maçında böyle bir şey beklemiyoruz. Şu an burada güvenlik şüphelerimiz kalktı."

"BEŞİKTAŞ ÇOK BÜYÜK BİR TAKIM"

"Çok büyük bir savaşa geldik. Çok büyük bir takıma karşı oynayacağız. O yüzden büyük savaş olacak bizim için. Pazar günkü Bastia maçında yaşanan olaylardan sonra aslında biraz moralim bozuldu ama bunların da futbolda olabileceğini düşünüyoruz. Bunlar gerçek ve hayatın bir parçası olan olaylar. Ancak burada daha farklı bir takımla, çok farklı ambiyansta oynayacağız. Kendimizi vermemiz gereken bir maç olacak."