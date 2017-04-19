Beşiktaş Mogaz mutlu sona ulaştı
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Amasya Taşova YİBO'yu 33-26 yenen Beşiktaş Mogaz kupanın sahibi oldu.
Bu sezon Erkekler Süper Lig'de de şampiyon olan siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nı üst üste 4. toplamda ise 12. kez müzesine götürdü.
Beşiktaş Mogaz'a kupasını, karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Adem Ceylan birlikte verdi.
Sezonu çifte kupayla kapatan siyah-beyazlı hentbolcular, seremonide büyük sevinç yaşadı.
Salon: THF
Hakemler: Kürşad Erdoğan, İbrahim Özdeniz
Amasya Taşova YİBO: Yevgen (Stanko), Ekrem Tüfekçidere, Yuzhbabenko, Karanovic 7, Samet Kanberoğlu 6, Çetin Çelik, Adnan Tayfur, Victor 4, Duric 3, Maros 5, Maksym 1
Beşiktaş Mogaz: İbrahim Demir (Doğukan Karatay), Vrazalic 5, Pribak 2, Tolga Özbahar 8, Onur Ersin 3, Nincevic 2, Ramazan Döne 5, Krsmancic 1, Buljubasic, Holpert 3, Doğukan Keser, Radojkovic 4, Emre Bakır
İlk yarı: 12-18
Diskalifiye: Ekrem Tüfekçidere (Amasya Taşova YİBO)
İki dakika cezası alanlar: Krsmancic (2), Pribak (Beşiktaş Mogaz)
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:13
- 4 de atarız 5 de
Toplam 28
Yorum
WUNKEN HELALBEE
- G.Saray’a iki gol attım, yükseldim
Toplam 4
Yorum
TCfb Cunku sen Turkiye de hic duzgun ve beles olmayan bir gol atamadin ki bos futbolcu
- Rüya kadro!
Toplam 15
Yorum
Bony'nin Kemiği Bu takımın rüyasını görmeye bile paranız yetmez sizin be? Size Yok mu çıkma çakma topçular şöyle beleşe çökebileceğiniz Olcay gibi mesela?
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