Beşiktaş Mogaz mutlu sona ulaştı

Bu sezon Erkekler Süper Lig'de de şampiyon olan siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nı üst üste 4. toplamda ise 12. kez müzesine götürdü.

Beşiktaş Mogaz'a kupasını, karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Adem Ceylan birlikte verdi.

Sezonu çifte kupayla kapatan siyah-beyazlı hentbolcular, seremonide büyük sevinç yaşadı.

Salon: THF

Hakemler: Kürşad Erdoğan, İbrahim Özdeniz

Amasya Taşova YİBO: Yevgen (Stanko), Ekrem Tüfekçidere, Yuzhbabenko, Karanovic 7, Samet Kanberoğlu 6, Çetin Çelik, Adnan Tayfur, Victor 4, Duric 3, Maros 5, Maksym 1

Beşiktaş Mogaz: İbrahim Demir (Doğukan Karatay), Vrazalic 5, Pribak 2, Tolga Özbahar 8, Onur Ersin 3, Nincevic 2, Ramazan Döne 5, Krsmancic 1, Buljubasic, Holpert 3, Doğukan Keser, Radojkovic 4, Emre Bakır

İlk yarı: 12-18

Diskalifiye: Ekrem Tüfekçidere (Amasya Taşova YİBO)

İki dakika cezası alanlar: Krsmancic (2), Pribak (Beşiktaş Mogaz)