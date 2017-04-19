Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları yarın yapılacak.
Beşiktaş, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u Vodafone Arena'da konuk edecek. Siyah-beyazlıların rakibini elemesi durumunda, 4 yıl sonra bir Türk takımı organizasyonda yarı final oynamaya hak kazanacak.
Tamamı 22.05'te başlayacak Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
Beşiktaş - Olympique Lyon (Fransa) (1-2)
Schalke 04 (Almanya) - Ajax (Hollanda) (0-2)
Genk (Belçika) - Celta Vigo (İspanya) (2-3)
Manchester United (İngiltere) - Anderlecht (Belçika) (1-1)
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:05
- Rüya kadro!
Toplam 9
Yorum
Bu takıma her futbolcu gelmek ister merak etme sen Sen Trabzonspor'a gelen yıldız futbolcuların isimlerini iyi çalışmamışsın. Ayrıca Yatabare Potuk'tan daha iyi top oynadığı halde gönderildi
- 337 gün sonra kaleye geçiyor
Toplam 1
Yorum
paşa Umarım Paslanmamıştır Türkiye kupasında yediği saçmasapan golü hatırlayınca korkmamak mümkün değil inşallah hata yapmaz
- Arda Turan için yeni iddia
Toplam 1
Yorum
YUSUF BU ARDA BU PARAYI ETMEZ.....
Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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