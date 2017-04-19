 Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

    Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

    UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları yarın yapılacak.

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda yarı finale yükselecek takımlar, yarın oynanacak 4 müsabakanın ardından belli olacak.

    Beşiktaş, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u Vodafone Arena'da konuk edecek. Siyah-beyazlıların rakibini elemesi durumunda, 4 yıl sonra bir Türk takımı organizasyonda yarı final oynamaya hak kazanacak.

    Tamamı 22.05'te başlayacak Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

    Beşiktaş - Olympique Lyon (Fransa) (1-2)

    Schalke 04 (Almanya) - Ajax (Hollanda) (0-2)

    Genk (Belçika) - Celta Vigo (İspanya) (2-3)

    Manchester United (İngiltere) - Anderlecht (Belçika) (1-1)

    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:05
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