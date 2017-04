Suçlu ayağa kalk

Beşiktaş Yöneticisi Metin Albayrak: Yabancı madde atan da, tribünde taraftarımıza saldıran da, golden sonra sahaya atlayan da onlar...

Olaylar nedeniyle "Fransızlar'ın maç organizasyonu utanç verici" denildi. UEFA delegesi Belçikalı Mievis ise Lyon'un emniyet yetkililerine şu 5 soruyu yöneltti ve yanıt alamadı:



1- Sizin 4 üzerinden 4'lük olağanüstü güvenlik anlayışınız bu mu?



2- Neden tribünü ikiye bölüp ortasına güvenlik yerleştirmediniz?



3- Sadece bin güvenlikle maçı kontrol altına almayı nasıl düşündünüz?



4- Olaylar maçtan 3 saat önce başladığı halde neden ekstra önlem almadınız?



5- Meşalelerin stada sokulmasıne neden izin verdiniz?



TEK SUÇLU FRANSIZLAR

Lyon-Beşiktaş maçı öncesi tribünde Türkler'e saldıran, karşılık görünce de çil yavrusu gibi dağılıp sahaya atlayan Fransız holiganlar olayların sorumlusu olarak gösterildi. Ancak Fransız holiganların yanı sıra Lyon'lu üst düzey yetkililer de UEFA tarafından beceriksizlik ve ciddiyetsizlikle suçlandı. Hatta Fransızlar bile olayların Rhone Eyaleti Bölge Valiliği, Lyon Emniyeti ve Lyon Kulübü'nün işbilmezliği yüzünden çıktığı görüşünde. UEFA delegesi Belçikalı Jean Paul Mievis de, Fransız yetkililere büyük tepki gösterdi. Mievis, olayların yatışmasından sonra Beşiktaş yöneticisi Umut Güner'in önünde Fransız yetkilileri adeta azarlarken, yukarıdaki beş kritik soruyu sordu ancak tatmin edici bir yanıt alamadı. Diğer yandan birçok Fransız da, Lyon'lu bir grup holiganın Türkleri tahrik etmek için büyük çaba harcadığını ve sonunda amaçlarına ulaştıklarını vurguladı.



KADINLARA VE ÇOCUKLARA VURDULAR

Tribündeki Türk taraftarlar anlattı: "Biz kale arkası üst tribündeydik. Hep Türkler vardı. Alt katta ise Türkler ve Fransızlar karışıktı. Kale arkasındaki Fransızlar, karışık oturan Türkler'e el kol hareketleri yapıyordu. Sonra birden saldırdılar. Kadınlara ve çocuklara bile vurdular. Biz hemen yukarıdan olayları görüyorduk. Alt kattaki Türkler, Beşiktaşlısı, F.Bahçelisi, G.Saraylısı hatta Ankaragüçlüsü kadın ve çocukları geri çektikten sonra karşı saldırıya geçti. Fransızlar kaçıp sahaya girdi. Sonra polis bizim olduğumuz kattaki Türkler'i dışarı çıkardı, sonra statta bodrum gibi bir yere götürdü. Biz tepki gösterince stattan çıkardılar. Maçı izleyemedik."



BEŞİKTAŞ: "CEZA ALACAK VARSA BU LYONDUR"

Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, Lyon deplasmanında yaşanan çirkin olaylarla ilgili A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, yaşananların Lyon'un sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, "Ev sahibinin birinci önceliği maçın sağlıklı ve güvenli bir şekilde oynanmasını sağlamaktır. Yaşanan her şey Lyon'un sorumluluğunda. Beşiktaş'ın ceza alacak bir durumu yok. Ceza alacak varsa bu Beşiktaş değil Lyon'dur. Biz bir şey yapmadık. Korkacak bir şeyimiz yok" diye konuştu. "Yabancı madde atanlar, taraftarlarımıza saldıranlar, golden sonra sahaya atlayan Fransızlar" diyen Albayrak şöyle devam etti:



DİLEKÇEMİZ DELİLİMİZ!

"TÜRK taraftarının yapmış olduğu taşkınlık yok. Hiçbir şey yapmadılar. Her şey göz önünde oldu. Yavuz hırsız misali kendi yaptıkları hatayı haklı duruma getirmeye çalışıyorlar. Biz iki hafta önce UEFA'ya bu konuda yazı yazdık. Bize resmi olarak verilen 3 bin kişilik taraftar biletinin haricinde satılan biletler, bizim yetkimiz dışında yapılmıştır. Bunu UEFA'ya bildirdik. Maç öncesi güvenlik toplantısında tekrardan dilekçemizi UEFA temsilcisi ve maç gözlemcisine gösterdik. Kendileri de Lyon yetkilileri önünde tekrardan sesli olarak deklare etti ve onlar da kabul etti."



ONLARDAN ÇOK İLERİDEYİZ

"Tek suçlu Fransızlar.. Aslında onlar ceza alacaklar. Ceza alacaklarını bildiklerinden dolayı, kendilerini haklı gibi göstermeye çalışıyorlar. Bunlar gerçek dışıdır. Bizim hak ettiğimiz 3 bin biletin dışında satılan biletleri biz satmadık. Onları Lyon kulübü satmıştır. O yüzden maçın güvenliğini de sağlayanlar kendileri olduğu için bütün sorumluluk onlara aittir. Yaşananların yirmide biri ülkemizde olsa çok büyük cezalar gelirdi. Türkiye'de böyle şeyler yaşanmıyor. Biz bu konuda çok ileriyiz, onun için taraftarlarımızla gurur duyuyorum."