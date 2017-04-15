Olaylardan Lyon kulübü sorumlu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında oynanan maç öncesinde, esnasında ve sonrasında çıkan olaylar, Fransız basınında geniş yer buldu.

Le Figaro gazetesi maç için 'kaos' ifadesini kullandı. Karşılaşma öncesinde yaşanan olaylardan Lyon kulübünün sorumlu olduğunun anlatıldığı haberde, stadın içinde ve dışında çıkan olaylardan dolayı Fransız temsilcisinin UEFA tarafından cezalandırılabileceğini kaydetti. Le Monde gazetesi konuya ilgili, "Lyon kazandı ama stadın kontrolünü kaybetti" manşetini attı.