Olaylardan Lyon kulübü sorumlu
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında oynanan maç öncesinde, esnasında ve sonrasında çıkan olaylar, Fransız basınında geniş yer buldu.
Le Figaro gazetesi maç için 'kaos' ifadesini kullandı. Karşılaşma öncesinde yaşanan olaylardan Lyon kulübünün sorumlu olduğunun anlatıldığı haberde, stadın içinde ve dışında çıkan olaylardan dolayı Fransız temsilcisinin UEFA tarafından cezalandırılabileceğini kaydetti. Le Monde gazetesi konuya ilgili, "Lyon kazandı ama stadın kontrolünü kaybetti" manşetini attı.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
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FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
Olaylardan Lyon kulübü sorumlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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