‘Bunlar hayvan, vahşi, zihinsel engelli’
Lyon-Beşiktaş maçının öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarla ilgili olarak Fransa Milli Takımı eski teknik direktörü Raymond Domenech'ten ağır ifadeler geldi.
Mücadeleyi Europe 1'a yorumlayan Domenech, "Buna kalıcı bir çözüm bulunması gerekiyor. Bunlar hayvan, bunlar vahşi. Bunlar zihinsel engelli. Bunların yaptıkları suç." diyerek sert bir giriş yaptı. Raymond Domenech, "1000'den fazla polis ve güvenlik var ve istediklerini yapabiliyorlar. Bunu her zaman yapıyorlar. Buna hemen bir reaksiyon vermeliyiz. Bunları önce toplum gözünde küçültecek, daha sonra hak ettikleri cezaları vereceksiniz" diyerek sözlerini noktaladı.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 4
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FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
‘Bunlar hayvan, vahşi, zihinsel engelli’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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