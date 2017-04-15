 ‘Bunlar hayvan, vahşi, zihinsel engelli’ – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    ‘Bunlar hayvan, vahşi, zihinsel engelli’

    ‘Bunlar hayvan, vahşi, zihinsel engelli’

    Lyon-Beşiktaş maçının öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarla ilgili olarak Fransa Milli Takımı eski teknik direktörü 'ten ağır ifadeler geldi.

    Mücadeleyi Europe 1'a yorumlayan Domenech, "Buna kalıcı bir çözüm bulunması gerekiyor. Bunlar hayvan, bunlar vahşi. Bunlar zihinsel engelli. Bunların yaptıkları suç." diyerek sert bir giriş yaptı. , "1000'den fazla polis ve güvenlik var ve istediklerini yapabiliyorlar. Bunu her zaman yapıyorlar. Buna hemen bir reaksiyon vermeliyiz. Bunları önce toplum gözünde küçültecek, daha sonra hak ettikleri cezaları vereceksiniz" diyerek sözlerini noktaladı.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:24
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