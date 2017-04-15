Bir günlük izin sona erdi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final 2. maçında Lyon ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Antrenman tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Lyon hazırlıklarına pazartesi günü saat 19.00'da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:45
- Çizme'den Muriel iddiası
Toplam 5
Yorum
ysf 29 maç 9 gol bunu alana kadar adana demırspor dan pote yı alın 20 gol attı hahahah hahhahaaaa
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 8
Yorum
Asi Tsli en iyi becerdigimiz sey türk futbolcularin hepsini yildiz gibi görmek.Oguzhan Ingiltere gibi sert futbol oynanan liglerde birsey yapamaz
- Zirve Castillo’nun
Toplam 3
Yorum
Tarafsız Türkiye ligindeki bana göre en iyisi . Takım tutmuyorum ama en heyecan veren futbolcu bu adam böyle bı hız görmedim adamın içinden gecıyor
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