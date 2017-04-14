UEFA'dan flaş karar
UEFA Avrupa ligi çeyrek final ilk maçında Lyon - Beşiktaş arasında oynana mücadeleden önce yaşanan olayların ardından UEFA her iki takımı da disiplin kuruluna sevk etti.
UEFA, Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında yapılan Avrupa Ligi çeyrek final maçında yaşanan olaylar nedeniyle soruşturma başlatarak iki kulübü disiplin kuruluna sevk etti.
UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, dün oynanan maçla ilgili soruşturma açıldığı ve iki kulübün de disiplin kuruluna sevk edildiği duyuruldu.
Açıklamada, tribünde rakip takımlar arasındaki oturma düzeninin iyi yapılmaması, yeterli güvenlik önlemi alınmaması, Olympique Lyon'un ikinci golü sonrasında taraftarların sahaya girmesi, tribünler arasındaki merdivenlerin boş bırakılmaması ve meşale yakılması, gerekçeleriyle Fransa temsilcisinin disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.
Beşiktaş'ın ise meşale yakılması, sahaya yabancı madde atılması ve tribünlerin taşkınlık yapması gerekçeleriyle disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı.
Konu hakkında önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağı ifade edildi.
Lyon Valiliği, karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında çıkan olaylarda, toplam 7 taraftarın yaralandığını duyurmuştu. Olayların ardından iki takımın toplam 12 taraftarının ise gözaltına alındığı kaydedilmişti.
UEFA, Lyon - Beşiktaş maçında yaşananlardan dolayı iki takımı da disiplin kuruluna sevk etti. UEFA Lyon ve Beşiktaş'ın disipline sevk edilmelerinin sebeplerini şöyle sıraladı:
LYON: Meşale yakmak-Merdiven işgali-Yetersiz organizasyon-Taraftarların sahaya girmesi
BEŞİKTAŞ: Meşale yakmak-Sahaya cisim atmak-Taraftar olayları
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:11
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 2
Yorum
KARAKARTAL ŞU TAKIMA ADAM GİBİ STOPER ALMADIN KAÇ SEZONDUR, ANCA ÇIK KONUŞ, İŞİN GÜCÜN REKLAM, İŞİN GÜCÜN GÖSTERİŞ...
- Cimbom'a gol makinesi
Toplam 10
Yorum
İBRAHİM YERLİKAYA Galatasarayın oyun tarzına baktığımız zaman biraz ağır kalıyor o yüzden alınacak golcü hızlı, olmalıdır o yüzden bu futbolcu iş yapamaz
- Ah be Fabri!
Toplam 6
Yorum
Ertan Gözüne aldığı darbe ona bu maçtaki büyük hatayı yaptırdı. Bu sözümü sakın hafife almayın! Böyle bir maçta bu hata kabul edilemez.
UEFA'dan flaş karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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