Şenes Erzik'ten Lyon başkanı için çarpıcı yorum
A Spor'a konuşan TFF Onursal Başkanı ve UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik, Parc OL'de yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş'a seyircisiz oynama cezası verilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.
Dün gece Olympic Lyon – Beşiktaş maçı öncesinde ve sonrasında cereyan eden olaylardan sonra net açıklamalarda bulunan UEFA Tahkim Kurulu Asbaşkanı Levent Bıçakçı verilecek cezaları açıklarken, Bıçakçı'nın özellikle Lyon Başkanı Aulas'ın 'Vodafone Arena'daki maç seyircisiz oynansın' sözlerine 'Beşiktaş'a böyle bir ceza gelmez, sahaya atılan meşaleler ve torpiller için en fazla para cezası gelir' yanıtı siyah beyazlı camiayı da rahatlattı.
"SEYİRCİSİZ OYNAMA SÖZ KONUSU OLAMAZ"
Lyon Kulübü'nün en uzun süreli başkanlık yapan isimlerinden biri olan Aulas hakkında bir yorum da TFF Onursal Başkanı ve UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik'ten geldi. A Spor'da Artı Futbol programına açıklamalarda bulunan Erzik, Beşiktaş'a seyircisiz oynama cezası gelmesinin söz konusu olmadığını belirterek, "Aulas'ı uzun süredir tanırım. Deneyimli bir başkandır ama son dönemlerde biraz kafasının karışık olduğunu görüyorum. Böyle bir şeyi kimse söyleyemez. Çok büyük bir yanlış yapmış. Herhalde işin sonucundan çok korktu bana öyle geliyor" diye konuştu.
Erzik, UEFA'nın cezalarla ilgili nihai kararını bir iki gün içinde açıklanacağını da sözlerine ekledi.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:58
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 2
Yorum
KARAKARTAL ŞU TAKIMA ADAM GİBİ STOPER ALMADIN KAÇ SEZONDUR, ANCA ÇIK KONUŞ, İŞİN GÜCÜN REKLAM, İŞİN GÜCÜN GÖSTERİŞ...
- Cimbom'a gol makinesi
Toplam 10
Yorum
İBRAHİM YERLİKAYA Galatasarayın oyun tarzına baktığımız zaman biraz ağır kalıyor o yüzden alınacak golcü hızlı, olmalıdır o yüzden bu futbolcu iş yapamaz
- Ah be Fabri!
Toplam 6
Yorum
Ertan Gözüne aldığı darbe ona bu maçtaki büyük hatayı yaptırdı. Bu sözümü sakın hafife almayın! Böyle bir maçta bu hata kabul edilemez.
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