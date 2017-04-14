Şenes Erzik'ten Lyon başkanı için çarpıcı yorum

Dün gece Olympic Lyon – Beşiktaş maçı öncesinde ve sonrasında cereyan eden olaylardan sonra net açıklamalarda bulunan UEFA Tahkim Kurulu Asbaşkanı Levent Bıçakçı verilecek cezaları açıklarken, Bıçakçı'nın özellikle Lyon Başkanı Aulas'ın 'Vodafone Arena'daki maç seyircisiz oynansın' sözlerine 'Beşiktaş'a böyle bir ceza gelmez, sahaya atılan meşaleler ve torpiller için en fazla para cezası gelir' yanıtı siyah beyazlı camiayı da rahatlattı.



"SEYİRCİSİZ OYNAMA SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Lyon Kulübü'nün en uzun süreli başkanlık yapan isimlerinden biri olan Aulas hakkında bir yorum da TFF Onursal Başkanı ve UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik'ten geldi. A Spor'da Artı Futbol programına açıklamalarda bulunan Erzik, Beşiktaş'a seyircisiz oynama cezası gelmesinin söz konusu olmadığını belirterek, "Aulas'ı uzun süredir tanırım. Deneyimli bir başkandır ama son dönemlerde biraz kafasının karışık olduğunu görüyorum. Böyle bir şeyi kimse söyleyemez. Çok büyük bir yanlış yapmış. Herhalde işin sonucundan çok korktu bana öyle geliyor" diye konuştu.

Erzik, UEFA'nın cezalarla ilgili nihai kararını bir iki gün içinde açıklanacağını da sözlerine ekledi.