Rıdvan Dilmen: 2-1 çok üzmesin

Rıdvan Dilmen, Quaresma ve Aboubakar'ın oynamaları halinde Lyon savunmasını rahatsız edeceğini söylerken, maç öncesi yaşanan olaylar nedeniyle olası bir cezaya karşın TFF'yi uyardı.



İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:



"Maçın ilk yarısı her şeyiyle muazzam geçti. Kontrol bizde. İlk 23 dakikada Marcelo'nun 3 tane pozisyonu vardı. Gol dışında 3 pozisyon vardı. Ancak ikinci yarıda hücum aksiyonu olmayınca, bireysel hatalar da ortaya çıktı. Lyon'un da bireysel hataları kovalayan, kaleye çabuk giden oyuncuları vardı."



"BEŞİKTAŞ SAVUNMA OYUNCULARIYLA OYNAYINCA"



"Beşiktaş hücum takımıyken oyunun devamında Gökhan ve Necip girince, savunma oyuncularıyla oynayınca bildiğimiz, övdüğümüz Beşiktaş'tan eser yoktu. Oğuzhan belki pas hataları yaptı ama oyunun son bölümünde en fazla ihtiyaç olan isimdi."



"QUARESMA VE ABOUBAKAR OLSAYDI..."



"Quaresma olsaydı Lyon'un vasat olan sol beki bu kadar çıkamazdı. Aboubakar olsaydı savunma arkasına koşuları, rakip stoperleri daha fazla rahatsız ederdi."



"2-1'LİK SKOR ÇOK ÜZMESİN AMA..."



"2-1'lik skor tabi ki çok üzmesin. Ancak Marcelo gibi önemli bir eksik var. Şenol Güneş Mitrovic'i oynatmak zorunda kalacak. Lyon bu maçta konsantrasyonu yüksek oynadı."



"FEDERASYON ÖNLEM ALMALI"

"Bu arada bayram değil, seyran değil UEFA, Beşiktaş'a ceza meza kesmesin. Allah göstermesin. Yaşanan olayların ardından Federasyon olarak bunun önlemi hemen alınmalı."