ManU avantajlı
UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olan M. United, Anderlecht deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
İngiliz ekibi 34. dakikada Mkhitariyan'la öne geçti. Anderlecht bu gole 84'de cevap verdi. Dendoncker, şık kafa vuruşuyla beraberliği getirdi. ManU'ya, Old Trafford'da oynanacak rövanş maçında her türlü galibiyet ve golsüz beraberlik yeterli. Belçika ekibinin ise yarı final için ya kazanması ya da 1-1 üzeri gollü beraberlikler alması gerekecek. Avrupa Ligi'nde gecenin diğer sonuçlar şöyle: Ajax- Schalke: 2-0, Celta Vigo-Genk: 3-2.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Rövanş seyircisiz oynanmalı"
Toplam 8
Yorum
BJK'Lİ Kendi taraftarların sahaya atladı,maç 45 dk geç başladı, bakalım kankiniz UEFA ne ceza verecek size.
- Galatasaray’da derbi mesaisi
Toplam 6
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misafir Tudor aynı idmanları Karabük' te de yaptırıyordu ve en çok koşan takımdı. Bizimkiler neden yoruluyor. Sağlamlar kalır, dayanamayanlar gider.
- Nuri Şahin bombası!
Toplam 8
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Erol Gene yanlıl transfer.
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