ManU avantajl

UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olan M. United, Anderlecht deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

İngiliz ekibi 34. dakikada Mkhitariyan'la öne geçti. Anderlecht bu gole 84'de cevap verdi. Dendoncker, şık kafa vuruşuyla beraberliği getirdi. ManU'ya, Old Trafford'da oynanacak rövanş maçında her türlü galibiyet ve golsüz beraberlik yeterli. Belçika ekibinin ise yarı final için ya kazanması ya da 1-1 üzeri gollü beraberlikler alması gerekecek. Avrupa Ligi'nde gecenin diğer sonuçlar şöyle: Ajax- Schalke: 2-0, Celta Vigo-Genk: 3-2.