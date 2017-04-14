Babel haftanın futbolcusu olmaya aday

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu adayları arasına girdi.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçlarının sona ermesiyle haftanın oyuncusu adayları da belli oldu. Beşiktaş'ın deplasmanda Olympique Lyon'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Babel, UEFA'nın resmi internet sitesinde oylaması devam eden haftanın futbolcusu adayları arasına girmeyi başardı.



Haftanın futbolcusuna Hollandalı yıldız Ryan Babel'in yanı sıra Ajax'ın Schalke 04'ü 2-0 mağlup ettiği mücadelede 2 golü de atan Davy Klaassen, Manchester United'in Anderlecht ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü kaydeden Henrikh Mkhitaryan ve İspanyol ekibi Celta Vigo'nun, Genk'i 3-2 mağlup ettiği mücadelede bir gol, bir asist ile Celta Vigo'ya katkı sağlayan İspanyol oyuncu Iago Aspas oldu.



UEFA'nın resmi internet sitesinde açılan oylama gün içinde devam edecek.