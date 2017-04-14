 Babel haftanın futbolcusu olmaya aday – Fotomaç – 14 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Babel haftanın futbolcusu olmaya aday

    Babel haftanın futbolcusu olmaya aday

    Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu adayları arasına girdi.

    UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçlarının sona ermesiyle haftanın oyuncusu adayları da belli oldu. Beşiktaş'ın deplasmanda Olympique Lyon'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Babel, UEFA'nın resmi internet sitesinde oylaması devam eden haftanın futbolcusu adayları arasına girmeyi başardı.

    Haftanın futbolcusuna Hollandalı yıldız Ryan Babel'in yanı sıra Ajax'ın Schalke 04'ü 2-0 mağlup ettiği mücadelede 2 golü de atan Davy Klaassen, Manchester United'in Anderlecht ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü kaydeden Henrikh Mkhitaryan ve İspanyol ekibi Celta Vigo'nun, Genk'i 3-2 mağlup ettiği mücadelede bir gol, bir asist ile Celta Vigo'ya katkı sağlayan İspanyol oyuncu Iago Aspas oldu.

    UEFA'nın resmi internet sitesinde açılan oylama gün içinde devam edecek.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:13
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Babel haftanın futbolcusu olmaya aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.