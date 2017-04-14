 Babel: Daha son sözümüzü söylemedik – Fotomaç – 14 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Babel: Daha son sözümüzü söylemedik

    Babel: Daha son sözümüzü söylemedik

    , deplasmanda atılan golün çok önemli olduğunu söyledi.

    Hollandallı yıldız, "1-0'dan sonra skoru korumak için çok çalıştık. O bölümde gol yemediğimiz için şanslıydık ama 2 dakikada 2 gol yenince, canımız acıyor. Ancak daha son sözümüzü söylemedik. Avrupa Ligi maçları, ligden farklı. Kaybederken de kazanırken de takımız. Rövanş için özgüvenimiz yüksek. Biz bu turu geçeceğiz" yorumunu yaptı.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Babel: Daha son sözümüzü söylemedik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.