Babel: Daha son sözümüzü söylemedik
Ryan Babel, deplasmanda atılan golün çok önemli olduğunu söyledi.
Hollandallı yıldız, "1-0'dan sonra skoru korumak için çok çalıştık. O bölümde gol yemediğimiz için şanslıydık ama 2 dakikada 2 gol yenince, canımız acıyor. Ancak daha son sözümüzü söylemedik. Avrupa Ligi maçları, ligden farklı. Kaybederken de kazanırken de takımız. Rövanş için özgüvenimiz yüksek. Biz bu turu geçeceğiz" yorumunu yaptı.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:00
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