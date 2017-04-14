Babel: Daha son sözümüzü söylemedik

Ryan Babel, deplasmanda atılan golün çok önemli olduğunu söyledi.

Hollandallı yıldız, "1-0'dan sonra skoru korumak için çok çalıştık. O bölümde gol yemediğimiz için şanslıydık ama 2 dakikada 2 gol yenince, canımız acıyor. Ancak daha son sözümüzü söylemedik. Avrupa Ligi maçları, ligden farklı. Kaybederken de kazanırken de takımız. Rövanş için özgüvenimiz yüksek. Biz bu turu geçeceğiz" yorumunu yaptı.