Tüm maçlar 22.05'te başlayacak
Beşiktaş'ın Fransız temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olacağı UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde diğer karşılaşmalar da bugün oynanacak ve hepsi TSİ 22.05'te başlayacak.
Karşılaşmalar şöyle:
-Ajax (Hollanda) - Schalke 04 (Almanya),
-Celta Vigo (İspanya) - Genk (Belçika),
-Anderlecht (Belçika) - Manchester United (İngiltere).
Rövanş maçları 20 Nisan'da oynanacak.
-Ajax (Hollanda) - Schalke 04 (Almanya),
-Celta Vigo (İspanya) - Genk (Belçika),
-Anderlecht (Belçika) - Manchester United (İngiltere).
Rövanş maçları 20 Nisan'da oynanacak.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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