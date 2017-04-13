 Tüm maçlar 22.05'te başlayacak – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Tüm maçlar 22.05'te başlayacak

    Tüm maçlar 22.05'te başlayacak

    Beşiktaş'ın Fransız temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olacağı çeyrek finalinde diğer karşılaşmalar da bugün oynanacak ve hepsi TSİ 22.05'te başlayacak.

    Karşılaşmalar şöyle:

    -Ajax (Hollanda) - Schalke 04 (Almanya),
    -Celta Vigo (İspanya) - Genk (Belçika),
    -Anderlecht (Belçika) - Manchester United (İngiltere).

    Rövanş maçları 20 Nisan'da oynanacak.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:52
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