 Manchester United avantajlı dönüyor – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    avantajlı dönüyor

    Manchester United avantajlı dönüyor

    Çeyrek Final ilk maçında Belçika temsilcisi  sahasında İngiliz devi 'ı konuk etti.

    Belçika'da oynanan maçın 36. dakikasında , Mkhitaryan'ın attığı golle karşısında 1-0 öne geçti. Belçika temsilcisi bu gole 86. dakikada Dendoncker'in attığı golle karşılık verdi.

    Mücadelede başka gol olmadı, Anderlecht ile Manchester United 1-1 berabere kaldı.

    Karşılaşmanın rövanşı 20 Nisan Perşembe günü oynanacak.

    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:09
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