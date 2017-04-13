Manchester United avantajlı dönüyor
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Belçika temsilcisi Anderlecht sahasında İngiliz devi Manchester United'ı konuk etti.
Belçika'da oynanan maçın 36. dakikasında Manchester United, Mkhitaryan'ın attığı golle Anderlecht karşısında 1-0 öne geçti. Belçika temsilcisi bu gole 86. dakikada Dendoncker'in attığı golle karşılık verdi.
Mücadelede başka gol olmadı, Anderlecht ile Manchester United 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın rövanşı 20 Nisan Perşembe günü oynanacak.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:09
- Luce zirvesi
Toplam 17
Yorum
Efe yine sacma trasfer sezonun yarisinda sakat Nuri ve cok agir
- Lyon Stadı çevresinde ortalık karıştı!
Toplam 4
Yorum
8jk taraftarı yine ortalığı karıştırmış. yeryüzünde takımı ile taraftarı ters orantılı tek takım
- Lyon Stadı çevresinde ortalık karıştı!
Toplam 4
Yorum
Temple Bunun Deplasmanı'da var bu Avrupa bizi iyice terörist gibi görmeye başladı ayıp!
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