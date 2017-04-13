Fabri Beşiktaş'ı yaktı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turu ilk maçında Avrupa kupalarındaki tek temsilcimiz Beşiktaş, Fransa Lige 1 ekibi Olympique Lyon'la karşılaştı. Parc OL'de oynanan maçta Babel'in 15. dakikadaki golüyle öne geçen siyah-beyazlılar maçın son 10 dakikasında üstünlüğünü koruyamadı ve kendi hatalarından yediği 2 golle sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

GOOOLLL! RYAN BABEL HARİKASIN

Kara Kartal'da Ryan Babel, 15. dakikada attığı muhteşem golle Parc OL'yi sessizliğe gömdü. Talisca'nın sevdiği bölgeden kazanılan serbest vuruşta Brezilyalı yıldız kaleye vurur gibi yapıp pasını boş durumdaki Babel'e çıkardı. Tek pasla kaleci Lopes'le karşı karşıya kalan Ryan Babel klas bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

DİREKLER SALLANDI

Olayların şokunun üstüne ne olduğunu anlamadan yenik duruma düşen Lyon ilk yarıdaki tek gol pozisyonunu Nebil Fekir'le yakaladı. Corentin Tolisso'nun arka direğe ortasında Fekir'in topun gelişine çektiği şutta Marcelo Guedes'e çarpan top üst direkten geri geldi.

İKİ OYUNCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Lyon'da sağ bek Rafael, Beşiktaş'ta ise stoper Marcelo ilk yarıda gördükleri sarı kartla rövanş maçında cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlılarımız Ryan Babel'in golüyle devre arasına 1-0 önde girdi.

LACAZETTE YAN AĞLARI GÖRDÜ!

Maçın 70. dakikasında Olympique Lyon'da Lacazette'nin karşı karşıya yakaladığı pozisyonda nefeslerimizi tuttuk. Marcelo'nun kaptırdığı topta ceza sahasına giren Lacazette, Fabri'yi geçtikten sonra vuruşunu yaptı. Yan ağlara giden top sonrası derin nefes aldık!

DİREKLER KARTAL'I KORUDU

Olympique Lyon 79. dakikada gole çok yaklaştı! Corentin Tolisso'nun kafa vuruşunda top direkten döndü.

LYON BERABERLİĞİ YAKALADI

Maç boyunca iyi mücadele eden Beşiktaş'a son 10 dakikada bir şeyler oldu! 83 ve 84. dakikalarda yenilen üst üste 2 golle senaryo bir anda tersine döndü! Fransız ekini 83'te Corentin Tolisso'nun golüyle beraberliği yakaladı. Valbuena'nın ortasında Talisca'dan seken topu önünde bulan Tolisso skora denge getirdi.

FABRİ'DEN BÜYÜK HATA!

Beşiktaş, ilk golün şokunu atlatamadan 1 dakika sonra kalesinde ikinci golü gördü! Fabri geri pasta rakibine çalım atmaya çalıştı ancak topu kaptırınca Lyon rahat bir gole imza attı. Jeremy Morel Fabri'den kaptığı topu boş kaleye yuvarladı ve Lyon'u öne geçiren golü attı.



MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile yaptığı ilk karşılaşmada, sakat Ricardo Quaresma'nın yokluğunda bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldı.

Güneş, Quaresma'nın kadroda yer almamasının ardından orta sahanın sağında Ryan Babel'i görevlendirdi. Babel'in sağ kanatta oynadığı karşılaşmada Adriano Correia da orta sahanın solunda şans buldu.

Şenol Güneş, orta sahadaki değişikler sonrası savunmada da rotasyona gitmek zorunda kaldı. Adriano'nun orta sahaya geçtiği Beşiktaş'ta sol bekte Dusko Tosic, forma giydi. Matej Mitrovic ise Tosic'in boşalttığı stoperde Marcelo Guedes ile rakip ataklarını önlemeye çalıştı.

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın Trabzonspor ile yaptığı maça göre Olympique Lyon karşısında tek değişiklik yaptı.

ABOUBAKAR'IN CEZASI BAŞLADI

Beşiktaş'ın son 16 turunda Olympiakos ile İstanbul'da oynadığı maçta rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören ve UEFA tarafından 3 maç ceza alan Vincent Aboubakar'ın bu cezası, Olympique Lyon mücadelesiyle başladı.

Aboubakar'ın yokluğunda Cenk Tosun, forvet hattında şans buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ile Talisca ilk 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın yedeklerinde ise Tolga Zengin, Ömer Şişmanoğlu, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Andreas Beck, Atınç Nukan ve Gökhan İnler yer aldı.



BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Karşılaşmaya Beşiktaşlı taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

Fransa'da yaşayan siyah-beyazlı taraftarların yanı sıra Türkiye ve çevre ülkelerden Lyon'a gelen çok sayıda taraftar, statta kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Mücadeleyi 30 bine yakın siyah-beyazlı taraftar izledi. Beşiktaş, arkasına aldığı taraftar desteğiyle adeta bir iç saha maçı oynadı. Maç öncesinde yaşanan olaylar sonrası kale arkasındaki bazı Olympique Lyonlu taraftarların yerinden ayrıldığı gözlendi.

Lyon Stadı'nın üst bölümlerini siyah-beyazlı taraftarlar tamamen doldururken, Fransız taraftarların yoğunluğunun kale arkası tribünlerinde olduğu görüldü.