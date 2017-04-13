Celta Vigo bir adım önde
UEFA Avrupa Ligi son sekiz ilk maçında Genk'i ağırlayan Celta Vigo rakibini 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi az da olsa avantaj yakaladı.
İspanyol ekibi rakibi önünde 1-0 geriye düşmesine karşın üstünlüğünü hissetirdi ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Celta Vigo'ya bu maçta galibiyeti getiren goller, 15. dakikada Pione Sisto, 17. dakikada Iago Aspas ve 38. dakikada da John Guidetti'ten geldi. Konuk Genk'in gollerini ise 10. dakikada Jean-Paul Boetius ve 72. dakikada da Thomas Buffel kaydetti.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:16
- Luce zirvesi
Toplam 17
Yorum
Efe yine sacma trasfer sezonun yarisinda sakat Nuri ve cok agir
- Lyon Stadı çevresinde ortalık karıştı!
Toplam 4
Yorum
8jk taraftarı yine ortalığı karıştırmış. yeryüzünde takımı ile taraftarı ters orantılı tek takım
- Lyon Stadı çevresinde ortalık karıştı!
Toplam 4
Yorum
Temple Bunun Deplasmanı'da var bu Avrupa bizi iyice terörist gibi görmeye başladı ayıp!
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