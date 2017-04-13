 Celta Vigo bir adım önde – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    bir adım önde

    Celta Vigo bir adım önde

    son sekiz ilk maçında 'i ağırlayan rakibini 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi az da olsa avantaj yakaladı.

    İspanyol ekibi rakibi önünde 1-0 geriye düşmesine karşın üstünlüğünü hissetirdi ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

    'ya bu maçta galibiyeti getiren goller, 15. dakikada Pione Sisto, 17. dakikada Iago Aspas ve 38. dakikada da John Guidetti'ten geldi. Konuk 'in gollerini ise 10. dakikada Jean-Paul Boetius ve 72. dakikada da Thomas Buffel kaydetti.

    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:16
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