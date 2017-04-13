 Ajax yolu yarıladı! – Fotomaç – 13 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    yolu yarıladı!

    Ajax yolu yarıladı!

    Son 8 turunun en zorlu eşleşmelerinden biri olan - serisinin ilk maçı Ajax'ın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

    maç boyunca rakibine oranla daha iyi bir futbol ortaya koyarken, galibiyete de Klaassen'in golleriyle ulaştı.

    Hollanda temsilcisi 2-0'lık galibiyetin ardından rövanş öncesi büyük bir avantajın da sahibi oldu.

    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ajax yolu yarıladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.