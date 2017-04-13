Ajax yolu yarıladı!
Son 8 turunun en zorlu eşleşmelerinden biri olan Ajax-Schalke serisinin ilk maçı Ajax'ın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
Ajax maç boyunca rakibine oranla daha iyi bir futbol ortaya koyarken, galibiyete de Klaassen'in golleriyle ulaştı.
Hollanda temsilcisi 2-0'lık galibiyetin ardından rövanş öncesi büyük bir avantajın da sahibi oldu.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:18
- Luce zirvesi
Toplam 17
Yorum
Efe yine sacma trasfer sezonun yarisinda sakat Nuri ve cok agir
- Lyon Stadı çevresinde ortalık karıştı!
Toplam 4
Yorum
8jk taraftarı yine ortalığı karıştırmış. yeryüzünde takımı ile taraftarı ters orantılı tek takım
- Lyon Stadı çevresinde ortalık karıştı!
Toplam 4
Yorum
Temple Bunun Deplasmanı'da var bu Avrupa bizi iyice terörist gibi görmeye başladı ayıp!
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