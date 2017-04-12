Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.
Yarı finale yükselen takımlar, 20 Nisan'daki rövanş mücadeleleri sonunda belli olacak.
Yarın oynanacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
22.05 Olympique Lyon (Fransa) - Beşiktaş
22.05 Ajax (Hollanda) - Schalke 04 (Almanya)
22.05 Celta Vigo (İspanya) - Genk (Belçika)
22.05 Anderlecht (Belçika) - Manchester United (İngiltere)
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:31
- Sabri Reyiz çıldırdı
Toplam 18
Yorum
Sir-gs Sabri Reis hiç bu kadar tasvip ettiğim bir hareketin olmamıştı. Bu takıma sahip çik ßu Şu tudor u defedin
- ''Dalga geçiyor!''
Toplam 10
Yorum
SLoRd Arkadas bizim futbolcular istiyorki biz ne istersek oo olsun sanki Volkan aman aman çok futbol oynuyorda hocaya laf ediyorlar hoca haklı
- Ne raporu!
Toplam 7
Yorum
/*/ VDEMİRELE ÜLKENİN EN YÜKSEK KALECİ MAAŞI VERDİNİZ YILLARCA...GELİNEN NOKTA UEFA TAKİPTE.
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