UEFA'dan Alli'ye 3 maç ceza

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 Şubat'ta Londra'da Tottenham Hotspur ile Gent arasında 2-2 sona eren Avrupa Ligi son 32 turu karşılaşmasında kırmızı kart gören Hotspurlu Alli'ye 3 maç men cezası verildiği belirtildi.

Gentli futbolcu Brecht Dejaegere'ye sert faulü nedeniyle ceza alan 20 yaşındaki Alli, bu sezon Avrupa Ligi'nden elenen takımının gelecek sezon Avrupa kupalarına katılması halinde ilk 3 maçta forma giyemeyecek.



ARSENAL VE BAYERN MÜNİH'E PARA CEZASI

Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Arsenal'in konuk ettiği Bayern Münih'e 5-1 yenilerek elendiği karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle taraflara para cezası verildi. Sahaya seyirci girmesi nedeniyle Arsenal 5 bin sterlin, sahaya konfeti atarak futbolcuların maça geç başlamasına yol açtığı gerekçesiyle Bayern Münih ise 3 bin sterlin para cezası ödeyecek.