 UEFA'dan Alli'ye 3 maç ceza – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    UEFA'dan Alli'ye 3 maç ceza

    UEFA'dan Alli'ye 3 maç ceza

    'nde ile arasında oynanan karşılaşmada kımızı kart gören İngiliz futbolcu 'ye 3 maç men cezası verildi.

    UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 Şubat'ta Londra'da ile arasında 2-2 sona eren Avrupa Ligi son 32 turu karşılaşmasında kırmızı kart gören Hotspurlu Alli'ye 3 maç men cezası verildiği belirtildi.

    Gentli futbolcu Brecht Dejaegere'ye sert faulü nedeniyle ceza alan 20 yaşındaki Alli, bu sezon Avrupa Ligi'nden elenen takımının gelecek sezon Avrupa kupalarına katılması halinde ilk 3 maçta forma giyemeyecek.

    ARSENAL VE BAYERN MÜNİH'E PARA CEZASI
    Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Arsenal'in konuk ettiği Bayern Münih'e 5-1 yenilerek elendiği karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle taraflara para cezası verildi. Sahaya seyirci girmesi nedeniyle Arsenal 5 bin sterlin, sahaya konfeti atarak futbolcuların maça geç başlamasına yol açtığı gerekçesiyle Bayern Münih ise 3 bin sterlin para cezası ödeyecek.

    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:53
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