UEFA'dan Alli'ye 3 maç ceza
UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham Hotspur ile Gent arasında oynanan karşılaşmada kımızı kart gören İngiliz futbolcu Delle Alli'ye 3 maç men cezası verildi.
UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 Şubat'ta Londra'da Tottenham Hotspur ile Gent arasında 2-2 sona eren Avrupa Ligi son 32 turu karşılaşmasında kırmızı kart gören Hotspurlu Alli'ye 3 maç men cezası verildiği belirtildi.
Gentli futbolcu Brecht Dejaegere'ye sert faulü nedeniyle ceza alan 20 yaşındaki Alli, bu sezon Avrupa Ligi'nden elenen takımının gelecek sezon Avrupa kupalarına katılması halinde ilk 3 maçta forma giyemeyecek.
ARSENAL VE BAYERN MÜNİH'E PARA CEZASI
Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Arsenal'in konuk ettiği Bayern Münih'e 5-1 yenilerek elendiği karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle taraflara para cezası verildi. Sahaya seyirci girmesi nedeniyle Arsenal 5 bin sterlin, sahaya konfeti atarak futbolcuların maça geç başlamasına yol açtığı gerekçesiyle Bayern Münih ise 3 bin sterlin para cezası ödeyecek.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:53
- Türkiye'ye dönüyor mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Yillik 7 Milyon € Aliyor Neden Dönsün ? Yaklasik 3 Yil Sözlesme Kaldi Üste 34 yasina gelirse yinede Dönebillir 1-3 Sezon Oynabillir bence
- Bülent Uygun'dan eleştiri
Toplam 6
Yorum
patoz1 bursaspor anadolu takımı olarak nasıl şampiyon olduysa siz de şampiyon olun. lafı gevelemeyin. başarısızlığa kılıf aramayın.
- G.Saray'da mali kongre yarın yapılacak
Toplam 6
Yorum
istifa sayın özbek gs yi kurtarıcam diye ne kadar zarar verdiğinin farkındasın ve ibra olmicaksın bununda farkında ol
UEFA'dan Alli'ye 3 maç ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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