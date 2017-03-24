 UEFA Aboubakar'a verdiği cezayı açıkladı – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    UEFA Aboubakar'a verdiği cezayı açıkladı

    UEFA Aboubakar'a verdiği cezayı açıkladı

    Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Olympiakos'la yaptığı maçta kırmızı kart gören Aboubakar'a UEFA'dan 3 maç ceza geldi.

    UEFA, Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'a 3 maç men cezası verdi.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile oynanan maçta rakibine yönelik müdahalesi sonrası kırmızı kart gören Kamerunlu futbolcuya 3 maç men cezası verildiği bildirildi.

    Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon ekibi ile yapacağı müsabakalarda forma giyemeyecek olan Vincent Aboubakar, takımının tur atlaması halinde yarı final ilk müsabakasında da görev yapamayacak.

    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:43
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