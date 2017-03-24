UEFA Aboubakar'a verdiği cezayı açıkladı
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Olympiakos'la yaptığı maçta kırmızı kart gören Aboubakar'a UEFA'dan 3 maç ceza geldi.
UEFA, Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'a 3 maç men cezası verdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile oynanan maçta rakibine yönelik müdahalesi sonrası kırmızı kart gören Kamerunlu futbolcuya 3 maç men cezası verildiği bildirildi.
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon ekibi ile yapacağı müsabakalarda forma giyemeyecek olan Vincent Aboubakar, takımının tur atlaması halinde yarı final ilk müsabakasında da görev yapamayacak.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:43
- Türkiye’ye gitmelisiniz!
Toplam 7
Yorum
PEREİRA FENERİ ÇALIŞTIRMAK İSE İŞKENCE.
- Türkiye’ye gitmelisiniz!
Toplam 7
Yorum
edirne1903 Tesadüf olamaz. Beşiktaş'a gelen tüm yabancı hocalar birbirinden saygıdeğer çıkıyor. Kıskanılacak bir şey. Ama kulübün felsefesi çok müsait.
- Tunay gelecek
Toplam 8
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TR Kaliteli topçu alınmalı
UEFA Aboubakar'a verdiği cezayı açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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