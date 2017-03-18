Olympiakos 2 günde 2 kez yenildi

Yunan ekibi Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş’a 4-1, Euroleague’de de Galatasaray’a 80-71 mağlup oldu.

Yunan kulüplerinden olan Olympiakos, bu hafta Türk takımlarından ağır yenilgiler aldı. Türk takımları, kırmızı-beyazlılar karşı futbol ve basketbolda oynadığı 2 karşılaşmadan 2 galibiyet aldı.



İlk önce futbol

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-1'in rövanşında geçtiğimiz Perşembe günü Beşiktaş ile mücadele eden Olympiakos, kupaya veda edip, ülkesine döndü. Siyah-beyazlılar, Yunan takımını; Aboubakar, Cenk'in 1'er, Babel'in de 2 golü ile 4-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.



Sonra basketbol

Olympiakos, THY Euroleague'in 26. haftasında Barış ve Dostluk Salonu'nda Cuma günü Galatasaray Odeabank ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, devreye 48-35 önde girmesine rağmen, sarı-kırmızılılar parkeden 80-71 galip ayrıldı. Galatasaray Odeabank, Olympiakos'a ligdeki 8. mağlubiyetini aldırırdı. Sarı-kırmızılılar da böylece 9. galibiyetini elde etti.