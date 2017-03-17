Pascal Nouma'dan Olympique Lyon yorumu
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turunda Fransa'nın Lyon takımıyla eşleşen Beşiktaş'ın eski futbolcularından Pascal Nouma bu zorlu kurayı değerlendirdi.
Beşiktaş taraftarlarının gönlünde ayrı bir yeri olan Fransız yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben Beşiktaşlıyım. İnşallah Kartal'ım bu turu da rahat geçer. Ben de tekrar next yazarım. Nokta." ifadelerini kullandı.Siyah-beyazlılar, çeyrek finaldeki ilk maçını 13 Nisan'da deplasmanda, rövanşı ise 20 Nisan'da sahasında oynayacak..
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:14
- Aboubakar özür diledi
Toplam 2
Yorum
HCK / BJK SENİN SUÇUN YOK..!! ESAS SUÇLU; TOPA VURMAYI BİLMEYEN SENİN GİBİ TESADÜFİ VE ŞANSA GOL ATAN ADAMI ( GOLCÜ ) DİYE GETİRENLERDE...!!
- Beşiktaş'ın geliri 35 milyon Euro'yu geçecek
Toplam 1
Yorum
Ertan BEŞİKTAŞIM! SEN ÇOK YAŞA, CANIM FEDA OLSUN SANA, HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞİLMEZ, SENİN SEVGİN BU DÜNYADA... Hepinizin ayaklarınıza sağlık. SAĞOLUN
- 7 yıl sonra atandı
Toplam 2
Yorum
ts liii maçı berbat eder bu adam yazıyorum buraya
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