 Pascal Nouma'dan Olympique Lyon yorumu – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    'dan Olympique Lyon yorumu

    Pascal Nouma'dan Olympique Lyon yorumu

    UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turunda Fransa'nın Lyon takımıyla eşleşen Beşiktaş'ın eski futbolcularından  bu zorlu kurayı değerlendirdi.

    Beşiktaş taraftarlarının gönlünde ayrı bir yeri olan Fransız yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben Beşiktaşlıyım. İnşallah Kartal'ım bu turu da rahat geçer. Ben de tekrar next yazarım. Nokta." ifadelerini kullandı.

    Siyah-beyazlılar, çeyrek finaldeki ilk maçını 13 Nisan'da deplasmanda, rövanşı ise 20 Nisan'da sahasında oynayacak..
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:14
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