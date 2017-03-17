Pascal Nouma'dan Olympique Lyon yorumu

Beşiktaş taraftarlarının gönlünde ayrı bir yeri olan Fransız yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben Beşiktaşlıyım. İnşallah Kartal'ım bu turu da rahat geçer. Ben de tekrar next yazarım. Nokta." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılar, çeyrek finaldeki ilk maçını 13 Nisan'da deplasmanda, rövanşı ise 20 Nisan'da sahasında oynayacak..