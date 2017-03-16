"Keşke şampiyon gösterseydiler"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Adriano, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynanacak karşılaşma öncesi bir basın toplantısı düzenledi.
Daha önce yaptığı basın toplantılarında "Önceliğimiz lig" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'yle ilgili bu kez iddialı konuştu. Olympiakos karşısında ilk maçta iyi bir skor aldıklarını ancak bunun tur için yeterli olmayacağını belirten Güneş, "UEFA Avrupa Ligi'nde Nisan ve Mayıs'ı görmek istiyoruz" dedi. Adriano da kendilerini zor bir maç beklediğini dile getirdi.İşte basın toplantısından öne çıkan açıklamalar...
"GÜÇLÜ BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIZ"
''Kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız maçta turu geçmek istiyoruz. İlk maçın öncesinde de söylemiştim turu geçen taraf bu maçın ardından belli olacak. İlk maçta iyi bir skor aldık ama yetmez yarın galibiyet almak istiyoruz. Çeyrek finale çıkmayı herkes istiyor ama güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Gönlümüz, turu geçerek Nisan ve Mayıs ayında da UEFA Avrupa Ligi'nde olmak.''
"TÜRKİYE ADINA OYNAYACAĞIZ"
"Biz buralara zorlukları aşarak geldik. Yarın da kazanarak turu geçmek istiyoruz. Biz yarın Türkiye adına oynayacağımızı biliyorum ve bütün oyuncularım maça hazır.''
"BABEL VE MARCELO BELİRSİZ"
"Ryan Babel ve Marcelo'nun sakatlığı var onlara bakacağız. Marcelo'nun sakatlığı önemli Tosic de ayağına darbe aldı ama oynayabilecek bir durumda.''
"KEŞKE ŞAMPİYON GÖSTERSEYDİLER"
Beşiktaş'ın UEFA'da favoriler arasında gösterilmesinin hatırlatılması üzerine Şenol Güneş, ''Yorumcuların, uzmanların bir takım veya oyuncuyla ilgili övgü yapması sevindirici ama bizim işimiz o değil. UEFA'da 4 takım arasında göstermişken, keşke şampiyon gösterselermiş. Tabi bunlar işin sohbet kısmı. Final diyorlar ama önce bir çeyrek finali görelim. Sonrası Allah kerim. Uzağa bakarken önümüzü görmemiz gerekiyor. Ülkemizde bizimle ilgili çok şey yazılıyor. Bir kötü sonuçta tam tersi yazılıyor. Zemin hazırlanıyor sanki.".yorumunu yaptı.
ADRİANO: EV SAHİBİ OLMANIN AVANTAJINI KULLANACAĞIZ
Zor bir maç olacak ilk maçta zor bir maç olmuştu. Orada oynanan maçta birbirinden farklı iki yarı oynamıştık. Yarın da zor bir maç olacak ama ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istiyoruz. Bu tür zorlu maçlara Şampiyonlar Ligi'nden tecrübeliyiz. Herkes elinden geleni yapacaktır.''
''İlk başta hocamıza teşekkür etmek istiyoruz bana ilk günden güvenmesi çok önemli. Adaptasyon süreci kolay olmadı kendimi değiştirmem gerekiyordu. Geçen sezon fazla oynmadığım için bu sezona da iyi başlamadım ama kendimi toparladım. Soru işaretleri olması normaldi.''
''Marcelo önemli bir oyuncu, oynayı oynamayacağını bilmiyorum ama yarın hem oynayanlar hem de oynamayanlar inanmalı ve %100'ünü vermeli.''
"GÜÇLÜ BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIZ"
''Kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız maçta turu geçmek istiyoruz. İlk maçın öncesinde de söylemiştim turu geçen taraf bu maçın ardından belli olacak. İlk maçta iyi bir skor aldık ama yetmez yarın galibiyet almak istiyoruz. Çeyrek finale çıkmayı herkes istiyor ama güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Gönlümüz, turu geçerek Nisan ve Mayıs ayında da UEFA Avrupa Ligi'nde olmak.''
"TÜRKİYE ADINA OYNAYACAĞIZ"
"Biz buralara zorlukları aşarak geldik. Yarın da kazanarak turu geçmek istiyoruz. Biz yarın Türkiye adına oynayacağımızı biliyorum ve bütün oyuncularım maça hazır.''
"BABEL VE MARCELO BELİRSİZ"
"Ryan Babel ve Marcelo'nun sakatlığı var onlara bakacağız. Marcelo'nun sakatlığı önemli Tosic de ayağına darbe aldı ama oynayabilecek bir durumda.''
"KEŞKE ŞAMPİYON GÖSTERSEYDİLER"
Beşiktaş'ın UEFA'da favoriler arasında gösterilmesinin hatırlatılması üzerine Şenol Güneş, ''Yorumcuların, uzmanların bir takım veya oyuncuyla ilgili övgü yapması sevindirici ama bizim işimiz o değil. UEFA'da 4 takım arasında göstermişken, keşke şampiyon gösterselermiş. Tabi bunlar işin sohbet kısmı. Final diyorlar ama önce bir çeyrek finali görelim. Sonrası Allah kerim. Uzağa bakarken önümüzü görmemiz gerekiyor. Ülkemizde bizimle ilgili çok şey yazılıyor. Bir kötü sonuçta tam tersi yazılıyor. Zemin hazırlanıyor sanki.".yorumunu yaptı.
ADRİANO: EV SAHİBİ OLMANIN AVANTAJINI KULLANACAĞIZ
Zor bir maç olacak ilk maçta zor bir maç olmuştu. Orada oynanan maçta birbirinden farklı iki yarı oynamıştık. Yarın da zor bir maç olacak ama ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istiyoruz. Bu tür zorlu maçlara Şampiyonlar Ligi'nden tecrübeliyiz. Herkes elinden geleni yapacaktır.''
''İlk başta hocamıza teşekkür etmek istiyoruz bana ilk günden güvenmesi çok önemli. Adaptasyon süreci kolay olmadı kendimi değiştirmem gerekiyordu. Geçen sezon fazla oynmadığım için bu sezona da iyi başlamadım ama kendimi toparladım. Soru işaretleri olması normaldi.''
''Marcelo önemli bir oyuncu, oynayı oynamayacağını bilmiyorum ama yarın hem oynayanlar hem de oynamayanlar inanmalı ve %100'ünü vermeli.''
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
"Keşke şampiyon gösterseydiler" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.