Genk ve Celta Vigo tur atladı

Belçika kulüpleri Genk ile Gent arasındaki rövanş mücadelesi, Genkli Castagne ile Gentli Verstraete'nin karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı. İlk maçı 5-2 kazanan ev sahibi Genk bu sonuçla son 8 takım arasına girdi.



CELTA TURLADI

Rusya'nın Krasnodar takımı, deplasmanda 2-1 yenildiği İspanyol ekibi Celta Vigo'yu ağırladı. Mallo'nun 52 ve Aspas'ın 80. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan Celta Vigo, çeyrek finale çıktı.