 Genk ve Celta Vigo tur atladı – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Genk ve Celta Vigo tur atladı

    Genk ve Celta Vigo tur atladı

    UEFA Avrıpa Ligi'nde 21.00'de başlayan diğer iki mücadelede Belçika temsilcisi Genk ve İspanyol ekibi Celta Vigo çeyrek finale yükseldi.

    Belçika kulüpleri Genk ile Gent arasındaki rövanş mücadelesi, Genkli Castagne ile Gentli Verstraete'nin karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı. İlk maçı 5-2 kazanan ev sahibi Genk bu sonuçla son 8 takım arasına girdi.

    CELTA TURLADI
    Rusya'nın Krasnodar takımı, deplasmanda 2-1 yenildiği İspanyol ekibi Celta Vigo'yu ağırladı. Mallo'nun 52 ve Aspas'ın 80. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan Celta Vigo, çeyrek finale çıktı.

    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:14
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