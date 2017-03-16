Genk ve Celta Vigo tur atladı
UEFA Avrıpa Ligi'nde 21.00'de başlayan diğer iki mücadelede Belçika temsilcisi Genk ve İspanyol ekibi Celta Vigo çeyrek finale yükseldi.
Belçika kulüpleri Genk ile Gent arasındaki rövanş mücadelesi, Genkli Castagne ile Gentli Verstraete'nin karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı. İlk maçı 5-2 kazanan ev sahibi Genk bu sonuçla son 8 takım arasına girdi.
CELTA TURLADI
Rusya'nın Krasnodar takımı, deplasmanda 2-1 yenildiği İspanyol ekibi Celta Vigo'yu ağırladı. Mallo'nun 52 ve Aspas'ın 80. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan Celta Vigo, çeyrek finale çıktı.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:14
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Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
Genk ve Celta Vigo tur atladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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