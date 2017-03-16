 Final biletleri satışa çıkıyor – Fotomaç – 16 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Final biletleri satışa çıkıyor

    Final biletleri satışa çıkıyor
    BEŞİKTAŞ'ın mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde final maçının biletleri yarın satışa çıkıyor. 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak finalin biletleri, 45, 70, 100 ve 150 euro arasında değişen fiyatlarla UEFA.com üzerinden 28 Mart'a kadar satılacak.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Final biletleri satışa çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.