Final biletleri satışa çıkıyor
BEŞİKTAŞ'ın mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde final maçının biletleri yarın satışa çıkıyor. 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak finalin biletleri, 45, 70, 100 ve 150 euro arasında değişen fiyatlarla UEFA.com üzerinden 28 Mart'a kadar satılacak.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:45
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