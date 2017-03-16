Beşiktaş'a Olympiakos maçı öncesi şok
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Marcelo, Olympiakos maçında forma giyemeyecek.
Kayserispor maçında sakatlandıktan sonra 2 gün tedavi olan ve dün akşam idmana çıkan Marcelo idmanı tamamlamasına rağmen bu sabah ağrılarının nüksetmesi üzerine kadrodan çıkartıldı. Beşiktaş'ın Olympiakos ile bu akşam saat 21:00'de oynayacağı Uefa Avrupa Ligi son 16 eleme turu rövanş karşılaşmasında Marcelo'nun yerine Matej Mitrovic görev yapacak.
Beşiktaş'ın Olympiakos karşısına Fabricio - Gökhan Gönül - Mitrovic -Tosic -Adriano -Atiba -Oğuzhan - Quaresma -Talisca -Cenk Tosun (Babel) ve Aboubakar onbiri ile çıkması bekleniyor.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:57
- Monaco'dan yılın sürprizi
Toplam 4
Yorum
Ka Surprizle ne ilgisi var. Yılın tek sürprizi PSG'nin 6 gol yemesi. Barcelona'nın 6 atması değil, PSG'nin 6 yemesi, dikkat kesiliniz.
- Taraftara koltuk silme cezası
Toplam 7
Yorum
zamad helal olsun yönetime.böyle doğru işler yaptıkca klube olan sempati artacaktır.
- Fener'in ilacı Aykut hoca
Toplam 16
Yorum
Fenerbahçe Sevdalısı Rıdvan hocam Aykut hoca değil Sergen hocanın Fenerbahçemize hoca olmasıdır. Sergen yalçın istenilen başarıyı bize yaşatır. Tecrübe yaşandıkç
Beşiktaş'a Olympiakos maçı öncesi şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.