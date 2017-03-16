 Beşiktaş'a Olympiakos maçı öncesi şok – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Beşiktaş'a Olympiakos maçı öncesi şok

    Beşiktaş'a Olympiakos maçı öncesi şok

    Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Marcelo, Olympiakos maçında forma giyemeyecek.

    Kayserispor maçında sakatlandıktan sonra 2 gün tedavi olan ve dün akşam idmana çıkan Marcelo idmanı tamamlamasına rağmen bu sabah ağrılarının nüksetmesi üzerine kadrodan çıkartıldı. Beşiktaş'ın Olympiakos ile bu akşam saat 21:00'de oynayacağı Uefa Avrupa Ligi son 16 eleme turu rövanş karşılaşmasında Marcelo'nun yerine Matej Mitrovic görev yapacak.

    Beşiktaş'ın Olympiakos karşısına Fabricio - Gökhan Gönül - Mitrovic -Tosic -Adriano -Atiba -Oğuzhan - Quaresma -Talisca -Cenk Tosun (Babel) ve Aboubakar onbiri ile çıkması bekleniyor.

    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:57
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