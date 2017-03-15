Taraftar alınmamasının sebebi PAOK

Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'na deplasman takımı taraftarlarının alınmamasının sebebi belli oldu.

AOK taraftarlarının Beşiktaş'ı desteklemek için maça gideceklerini açıklaması sonrası, güvenlik nedeniyle böyle bir önlem alındı.



Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'na deplasman takımı taraftarı alınmayacağının açıklamasının nedeni ortaya çıktı. UEFA tarafından güvenlik nedeniyle böyle bir karar alındığı açıklanırken, güvenlik sebebinin PAOK taraftarları olduğu belirtildi.



Olympiakos'un sahasında oynanan karşılaşma için PAOK taraftarlarının, Beşiktaş'ı desteklemek için maça gideceğini açıklamasının ardından Yunan polisi, güvenliği sağlayamayacağını açıkladı ve konu UEFA'ya taşındı. UEFA da maçlara deplasman takımı taraftarlarının alınmaması yönünde karar verdi.



Bilindiği gibi Yunanistan Ligi'nde Olympiakos - PAOK maçlarında polis kırmızı alarm veriyor ve birçok olay çıkıyor.

