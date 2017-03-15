Taraftar alınmamasının sebebi PAOK
Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'na deplasman takımı taraftarlarının alınmamasının sebebi belli oldu.
AOK taraftarlarının Beşiktaş'ı desteklemek için maça gideceklerini açıklaması sonrası, güvenlik nedeniyle böyle bir önlem alındı.
Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'na deplasman takımı taraftarı alınmayacağının açıklamasının nedeni ortaya çıktı. UEFA tarafından güvenlik nedeniyle böyle bir karar alındığı açıklanırken, güvenlik sebebinin PAOK taraftarları olduğu belirtildi.
Olympiakos'un sahasında oynanan karşılaşma için PAOK taraftarlarının, Beşiktaş'ı desteklemek için maça gideceğini açıklamasının ardından Yunan polisi, güvenliği sağlayamayacağını açıkladı ve konu UEFA'ya taşındı. UEFA da maçlara deplasman takımı taraftarlarının alınmaması yönünde karar verdi.
Bilindiği gibi Yunanistan Ligi'nde Olympiakos - PAOK maçlarında polis kırmızı alarm veriyor ve birçok olay çıkıyor.
Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'na deplasman takımı taraftarı alınmayacağının açıklamasının nedeni ortaya çıktı. UEFA tarafından güvenlik nedeniyle böyle bir karar alındığı açıklanırken, güvenlik sebebinin PAOK taraftarları olduğu belirtildi.
Olympiakos'un sahasında oynanan karşılaşma için PAOK taraftarlarının, Beşiktaş'ı desteklemek için maça gideceğini açıklamasının ardından Yunan polisi, güvenliği sağlayamayacağını açıkladı ve konu UEFA'ya taşındı. UEFA da maçlara deplasman takımı taraftarlarının alınmaması yönünde karar verdi.
Bilindiği gibi Yunanistan Ligi'nde Olympiakos - PAOK maçlarında polis kırmızı alarm veriyor ve birçok olay çıkıyor.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 35
Yorum
fatih bırakın adam istediği zaman bıraksın ... aldığı ücret ne kadar ki ?
- Yenilmez armada
Toplam 2
Yorum
Dogru Feneri ne kadar çok yenmek istiyorsak olmuyor fark yiyoruz maçı o kadar onemsememis olsak feneri de yeneriz o da olacak inşallah goreceksin
- Otobüse hiç binmedi ki!
Toplam 6
Yorum
Flavius Lulianus Eren, Tolga, Dejong, Josue, Rodrigues, Serdar, Ahmet, Cavanda; hiç fena transferler değil, ama siz öyle bilin..
Taraftar alınmamasının sebebi PAOK haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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