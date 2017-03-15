 Cambiasso: “Beşiktaş oldukça kuvvetli” – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    : “Beşiktaş oldukça kuvvetli”

    Cambiasso: “Beşiktaş oldukça kuvvetli”

    Olympiakos’un başarılı orta saha oyuncusu Esteban , Beşiktaş maçı öncesinde Teknik Direktör Vasilis Vouzas ile birlikte basın toplantısına katıldı. Cambiasso, “Beşiktaş’ın kuvvetinin farkındayız” dedi.

    Olympiakos'un başarılı orta saha oyuncusu Esteban , Beşiktaş maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. İki takımın oyunu arasında pek büyük farklılıklar olmadığını söyleyen Cambiasso, "Fakat biz Beşiktaş'ın oyuna hakim olma oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Müdafaa konusunda da oldukça kuvvetliler. Önlemlerimizi bu şekilde aldık. Yarınki sonuç, takımımızın hücum anlamında oranını ne kadar yüksek tutarsak başarılı olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:40
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