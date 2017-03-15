Cambiasso: “Beşiktaş oldukça kuvvetli”
Olympiakos’un başarılı orta saha oyuncusu Esteban Cambiasso, Beşiktaş maçı öncesinde Teknik Direktör Vasilis Vouzas ile birlikte basın toplantısına katıldı. Cambiasso, “Beşiktaş’ın kuvvetinin farkındayız” dedi.
Olympiakos'un başarılı orta saha oyuncusu Esteban Cambiasso, Beşiktaş maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. İki takımın oyunu arasında pek büyük farklılıklar olmadığını söyleyen Cambiasso, "Fakat biz Beşiktaş'ın oyuna hakim olma oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Müdafaa konusunda da oldukça kuvvetliler. Önlemlerimizi bu şekilde aldık. Yarınki sonuç, takımımızın hücum anlamında oranını ne kadar yüksek tutarsak başarılı olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 35
Yorum
fatih bırakın adam istediği zaman bıraksın ... aldığı ücret ne kadar ki ?
- Yenilmez armada
Toplam 2
Yorum
Dogru Feneri ne kadar çok yenmek istiyorsak olmuyor fark yiyoruz maçı o kadar onemsememis olsak feneri de yeneriz o da olacak inşallah goreceksin
- Otobüse hiç binmedi ki!
Toplam 6
Yorum
Flavius Lulianus Eren, Tolga, Dejong, Josue, Rodrigues, Serdar, Ahmet, Cavanda; hiç fena transferler değil, ama siz öyle bilin..
Cambiasso: “Beşiktaş oldukça kuvvetli” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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