Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş maçları yarın oynanacak.
Avrupa Ligi'nde rövanş maçlarının ardından çeyrek finale kalan takımların eşleşmeleri ise 17 Mart Cuma günü TSİ 15.00'de İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi ile belli olacak.
Yarın oynanacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:
21.00 Genk (Belçika) - Gent (Belçika)
21.00 Beşiktaş (Türkiye) - Olympiakos (Yunanistan)
21.00 Krasnodar (Rusya) - Celta Vigo (İspanya)
23.05 Ajax (Hollanda) - Kopenhag (Danimarka)
23.05 Manchester United (İngiltere) - Rostov (Rusya)
23.05 Roma (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa)
23.05 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Schalke 04 (Almanya)
23.05 Anderlecht (Belçika) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:40
- Durarak oynuyorlar!
Toplam 11
Yorum
SariKirmizi adam daha 3-4 maç oynattı ne bekliyorsun direk 10-15 gol atmalarını mı?
- Mahmuti dönüyor
Toplam 10
Yorum
fatih Terimi kovdular sizden cıt yok.Ekrem mennunu gönderdiler çıt yok sırada Ataman kaldı.Baska kupa kaldıran hoca varmı .YUH OLSUN ULTRASLANA
- Şubat'ta ‘evet’ demiş!
Toplam 14
Yorum
KOCAMAN Bir sezonda 64 maç, 12 maç deplasman galibiyet serisi, 47 maç kendi sahanda yenilmeme, 2 Türkiye kupası, 1 şampiyonluk, Av. yarı final...
Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.