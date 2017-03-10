 UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Tur ilk maçları tamamlandı. Gecenin sonucu merakla beklenen maçında Lyon sahasında Roma'yı 4-2 mağlup etti.

    UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçlar tamamlandı. Beşiktaş, Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile 1-1 berabere kalarak avantaj elde etti. Günün dikkat çeken maçlarında ise Lyon sahasında Roma'yı 4-2 yenerken, Belçika'nın iki takımın karşılaştığı mücadele ise Genk deplasmanda Gent'i 5-2 mağlup etti.

    UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

    Olympiakos (Yunanistan) - Beşiktaş (Türkiye): 1-1

    Rostov (Rusya) - Manchester United (İngiltere): 1-1

    APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Anderlecht (Belçika): 0-1

    Kopenhag (Danimarka) - Ajax (Hollanda): 2-1

    Gent (Belçika) - Genk (Belçika): 2-5

    Lyon (Fransa) - Roma (İtalya): 4-2

    Schalke 04 (Almanya) - B.Mönchengladbach (Almanya): 1-1

    Celta Vigo (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 2-1

    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:54
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