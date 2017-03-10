UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Tur ilk maçları tamamlandı. Gecenin sonucu merakla beklenen maçında Lyon sahasında Roma'yı 4-2 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçlar tamamlandı. Beşiktaş, Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile 1-1 berabere kalarak avantaj elde etti. Günün dikkat çeken maçlarında ise Lyon sahasında Roma'yı 4-2 yenerken, Belçika'nın iki takımın karşılaştığı mücadele ise Genk deplasmanda Gent'i 5-2 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Olympiakos (Yunanistan) - Beşiktaş (Türkiye): 1-1
Rostov (Rusya) - Manchester United (İngiltere): 1-1
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Anderlecht (Belçika): 0-1
Kopenhag (Danimarka) - Ajax (Hollanda): 2-1
Gent (Belçika) - Genk (Belçika): 2-5
Lyon (Fransa) - Roma (İtalya): 4-2
Schalke 04 (Almanya) - B.Mönchengladbach (Almanya): 1-1
Celta Vigo (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 2-1
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:54
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA TOPAL GIBI BIR MILLI OYUNCU AZIZ YILDIRIMIN TAKIMINDA OLDUGUNU ISPATLADI, FB'LIFUTBOLCULAR ELLERIYLE KAC GOL ATTILAR BILEN VARMI?
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ANELKA DIYE BIR OYUNCU VARDI 3 METRE HAVAYA SICRAYIP BASKET ATMISTI KALEYA,HAKEM GOLU VERINCE SENESONU DONMUSTU BEN FUTBOLCUYUM DIYE.
- Abou'atar' Olympiakos bakar!
Toplam 3
Yorum
Beşiktaş Şenol Güneş'in elinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım var.Beşiktaş maçlarını en az 4 ve 5 gol atarak bitirmeli.
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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